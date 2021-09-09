Князь Александр Невский

Между тем, этот необыкновенный человек вошел в сонм святых. И среди православных он особо почитается как заступник и покровитель воинов. За что же этот знаменитый средневековый правитель так почитается Русской Православной Церковью?

Что нам известно о характере князя

Он появился на свет в городе Переславль-Залесский в 1221 году и стал вторым сыном в семье Ярослава Всеволодовича - правителя Переяславского княжества (позднее - великого князя Киевского и Владимирского). Энергичный, жесткий, непримиримый к врагам, но, одновременно с тем, мудрый и дальновидный политик – таким был родитель юного Александра.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что мальчик многое перенял от своего отца. К тому же в те времена дети взрослели быстро - распавшуюся на отдельные враждующие княжества Русь окружали и внешние враги, стремившиеся завоевать восточных славян и финнов или установить политический и экономический контроль над их землями. Детство юного княжича прошло в обучении военному делу. И уже в 16 лет Александр Ярославич после смерти старшего брата Фёдора был оставлен отцом на княжение в Великом Новгороде. Сам же Ярослав Всеволодович уехал из Новгорода княжить в Киеве, а затем и во Владимире.

Каким человеком он был

Юный князь сразу проявил себя как смелый, решительный и жесткий (может быть даже жестокий) человек. Ведь главные победы полководец совершил в молодости. Например, сражение, за которое русские люди дал ему высокое прозвище «Невский», произошло в 1240 году, когда Ярославичу шел всего лишь двадцатый год.

О смелости Александра говорит тот факт, что в этой битве он, не дожидаясь сбора ополчения и подхода подкрепления из Владимира, только со своей дружиной атаковал шведское войско и одержал блестящую победу. Талант князя как полководца, в полной мере проявился и в Ледовом Побоище (1242), в котором он смог разбить многочисленное сборное войско в составе Ливонской армии, ополчения эстов и дружины своего политического противника - князя Ярослава Владимировича.

В течение всей своей жизни Александру Невскому приходилось бороться как с внешними, так и внутренними противниками Северо-Восточной Руси. И не только в битвах. Александр был мудрым политиком. Так, он заключил выгодный договор с недавним противником - норвежским королём об урегулировании пограничных споров и разграничений в сборе дани с огромной территории, на которой проживали многочисленные финские племена. Он не считал зазорным ездить в Золотую Орду на переговоры и уплату дани, понимая, что в открытой схватке перед натиском монголо-татар неокрепшая, только зарождающаяся как государство Русь просто не выстоит.

На сайте Православие .вики есть подробная биография Александра Невского.

За что причислен к лику святых

Православные верующие почитают Александра Невского как благоверного князя. Подобного отношения удостаиваются люди, доказавшие непоколебимую веру в Бога своими поступками. И новгородский правитель за свою короткую жизнь успел сделать многое. Так, например, благодаря его трудам вера Христова проникла далеко на север Руси. Даже в Золотой Орде Ярославичу удалось создать православную епархию.

Испытывая постоянное давление со стороны Рима, новгородский князь, тем не менее, не пошел на договор с католическими послами и сохранил христианскую веру Византийского образца на русской земле. За защиту православия и многочисленные подвиги Александра Невского официально признали святым в 1547 году. Причем, почитать его благодарный народ стал задолго до этой даты. По преданиям, после кончины Ярославича у его образов и усыпальницы были засвидетельствованы многочисленные чудеса.

Как и многие правители, Александр не был безупречным человеком. Но вся его жизнь – это пример служения своей земле, ведь он буквально «положил душу за други своя».

Когда день памяти Александра Невского читайте тут.