Ключевые особенности SEO-продвижения сайтов

После того, как владелец сайта получает ресурс в распоряжение, а также все необходимые ключи от него, первый вопрос который возникает, где заказать продвижение сайта. Здесь требуется разработать и реализовать грамотную программу продвижения. Только после этого поисковик будет видеть ресурс, приводить потенциальных клиентов. Без помощи профессионалов в процессе продвижения сайта не обойтись.

В представленной ниже информации подробно описано, какими особенностями характеризуются seo-продвижение ресурсов, какие инструменты должны быть использованы, что нужно сделать для того, чтобы увеличить количество посетителей.

Внешнее и внутреннее SEO-продвижение

SEO-продвижение - это особая область знаний, в которой раскрываются все инструменты и главные моменты по продвижению в поисковых системах. Речь идет о стандартной оптимизации сайта. Она необходима для того, чтобы пользователи находили его через поисковик по определенным запросам, которые их интересуют.

Особого внимания заслуживает внутренняя оптимизация сайта. Это главные факторы продвижения, среди которых можно выделить следующие:

оперативность работы сайта;

комфортный юзабилити;

наличие ошибок кода;

структура и индексируемость ресурса;

качество и количество контента;

наличие сдвоенных страниц;

прописанные заголовки и мета-теги;

наличие служебных страниц;

оптимизация сайта под телефоны.

Не менее пристального внимания заслуживают внешние факторы. Это такие элементы, которые показывают о том, что ресурс известен другим порталам.

Важные структуры сайта

Любой поисковик может свободно заходить на сайты, считывать его страницы. Если по какой-то причине у него не получится просканировать ресурс, страница не попадет в поиск, соответственно посетители никогда не увидят контент. Для того, чтобы проиндексировать сайт и его страницы, необходимо выполнить следующие действия:

зарегистрироваться в Search Console Google.

добавить главную страницу в addurl Google.

поставить несколько ссылок на свой сайт на порталах 2Gis и Google maps.

После этого можно будет проверить, какие страницы были проиндексированы, какие нет.

Внутренние ссылки

Очень важно важно, чтобы поисковик видел главную страницу. Не менее важной необходимостью является наличие на них ссылок, которые будут вести на все остальные внутренние разделы. Только в этом случае не возникнет никаких проблем с индексацией.

Если ссылка будет неточной, необходимый раздел останется невидимым. Для того чтобы найти подобные некачественные линки, можно использовать портал deadlinkchecker. com. Это специальная программа, которая отображает все проблемные ссылки. Для их обнаружения можно обратиться к специалистам, которые исправят ситуацию и сделают ссылки активными.

Посадочные страницы

В данном случае подразумевается несколько страниц сайта, на которые обычно чаще всего приходит посетитель. Они должны быть созданы максимально грамотно, должны быть релевантными и ранжированными. Чтобы подобные страницы быстрее набрали популярность в поисковике, важно несколько аспектов:

необходимое количество качественного контента;

наличие заголовка;

правильное соотношение текста и кода;

уникальность контента.

Уникальности размещенных статей должно уделяться особое внимание. Проверять ее можно через специальные программы или на специализированных ресурсах. Не менее важным является соотношение кода и размещенных текстов. Проверить это можно также через специальный ресурс - sitedozor.ru. Для этого достаточно просто ввести ссылку на необходимую страницу.

Заголовки и мета-теги

Речь идет о главных и второстепенных заголовках, а также о таких понятиях, как тайтл и дескрипшн. Большинство владельцев сайтов игнорируют эти правила или используют словосочетания и названия, которые выдаются системой автоматически. Это приводит к серьезным ошибкам.

У любой статьи в обязательном порядке должен быть общий заголовок, краткое содержание. Важным правилом является то, что тайтл в идеале не должен быть одинаковым с главным заголовком статьи. Это правило установлено современными поисковыми системами. При его нарушении переходов можно не ждать.

Техническое SEO продвижение

Под данным разделом подразумевается достаточно большой блок вопросов. При возникновении каких-либо проблем, в обязательном порядке нужно будет обращаться к специалистам. Понятно, что прописать мета-теги сможет контент-менеджер, но для того, чтобы с технической точки зрения ускорить работу сайта и оптимизировать его под мобильные предложения, потребуется помощь профессионала.

Причина в том, что основная масса пользователей открывает сайт не с настольных компьютеров, а именно с телефонов. Именно поэтому помощь профессионалов не менее важна в том вопросе, чтобы веб-ресурс максимально корректно работал на разных устройствах.

Внешнее SEO продвижение

После проведения определенных мероприятий, связанных с внутренней оптимизацией, можно переходить к продвижению сайта. В первую очередь необходимо выстроить план подобного продвижения. Речь идет о разработке специальных каналов, которые потом в обязательном порядке должны быть использованы. Сюда относится несколько вариантов действия:

продвижение в современных социальных сетях;

реклама в поисковых системах;

контент-маркетинг.

Желательно использовать все каналы одновременно, но здесь все зависит от рекламного бюджета и категории бизнеса. Если бюджет ограничен, стоит выбрать такие каналы, которые при минимальных финансовых затратах дадут максимально высокие результаты.

Анализ конкурентов

Благодаря тщательному анализу конкурентов можно будет использовать максимально успешные сценарии продвижения, а также избежать большого количества ошибок. Вот несколько действий, которые в обязательном порядке необходимо выполнить:

собрать информацию о компаниях-конкурентах;

посетить сайт;

наличие ссылок на соцсети;

проверить возможность подписки на рассылку.

После сбора необходимой информации примерно по 10 конкурентам стоит посмотреть, насколько активно они ведут работу в социальных сетях, насколько качественный контент предлагают. Очень часто выясняется, что основная масса групп и сообществ уже давно никем не наполняются и не продвигаются. В этом случае можно сделать вывод, что не стоит идти по аналогичному пути, выбрать свой более эффективный, обратившись к тем же профессионалам.

Продажа ссылок

Важно постараться, чтобы как можно большее количество людей в поисковике увидели сайты и конкретные предложения. В этом поможет продажа ссылок. При этом они должны быть очень качественные, реализованы они должны быть через проверенные трастовые ресурсы. Самым эффективным методом является размещение статей и ссылок на тематических сайтах. Подобрать самые эффективные из них можно через сервис анализа ресурсов ahrefs.com.

Реклама в поисковиках

PPC (поисковая реклама) - один из самых действенных инструментов. Это прямая реклама, которой очень часто пользуются грамотные владельцы интернет-магазинов. После наполнения ресурса можно создать рекламную кампанию, привязать свой аккаунт к Google analytics. После этого можно будет создавать пробные объявления и смотреть, как на них будут откликаться. Сразу стоит отметить, что реклама в поисковиках это отдельная наука, заниматься ей должны профессионалы, которые прошли соответствующее обучение.

Продвижение в социальных сетях

Это еще один достаточно эффективный метод продвижения. Он особенно хорошо зарекомендовал себя в том случае, если компания реализует штучный товар - одежда, обувь и косметика. Главным моментом здесь является создание качественного контента и настройка рекламы в социальных сетях. Здесь также не обойтись без опытного профессионала.

Подводя итоги

Для того чтобы развивать свой бизнес, просто создать сайт недостаточно. Необходимо приложить силы для того, чтобы он успешно развивался. Необходим комплексный подход, тщательный аудит и грамотная система продвижения. Важно понимать, что это не единичные манипуляции, это долговременный процесс, который должен осуществляться и совершенствоваться на протяжении всей предпринимательской деятельности.