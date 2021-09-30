Казан для плова: какой лучше?

В этой статье будем разбираться, как выбрать правильный казан и как приготовить в нем самый вкусный плов.

Какой казан лучше: чугунный или алюминиевый?

Единого мнения относительно того, какой материал котелка лучше, нет. Чугунные казаны считаются традиционными, и если для вас это принципиально, то обратите внимание именно на такую посуду. Подойдет подобный казан и для тушения, и для варки. Сам по себе чугун очень тяжелый, это нужно учитывать при выборе. Именно из-за этого в комплекте с чугунным казаном часто идет алюминиевая крышка. На готовке это не сказывается, но вот на общем весе – довольно ощутимо.

Алюминиевые казаны – более легкие, стоят дешевле. Это делает их значительно популярнее среди покупателей. Производятся они из литого металла, при этом алюминий проходит большое количество этапов очистки, чтобы удалить как можно больше химических примесей. Бытует мнение, что алюминиевые казаны сложны в использовании, поскольку к ним пригорает пища. Но здесь достаточно понимать, что не стоит оставлять посуду на большом огне – не более того.

Как выбрать казан для плова?

При выборе казана для плова, ориентируйтесь, в первую очередь, на его объем. Если вы планируете собираться большой компанией, то вам точно не подойдут маленькие модели до 4 литров. Даже средние могут оказаться недостаточными. Ориентируйтесь на цифру примерно 1 литр на человека. Так плова точно не окажется мало.

Что касается толщины стенок, то у алюминия она должна быть больше. Дело в том, что у него хорошая теплопроводность, поэтому посуда будет быстро нагреваться и так же быстро остывать. Так что чем ближе толщина стенок к 1 сантиметру, тем лучше. Для чугунных казанов стенки обычно делают порядка 2-4 миллиметров, это стандартная величина.

Форму казана нужно выбирать, исходя из того, планируете ли вы готовить плов на домашней плите. Если да – присмотритесь к вариантам с плоским дном, поскольку они более устойчивы. А для уличной готовки вполне подойдут сферические чугунные казаны.

С вопросом как выбрать казан разобрались, можно переходить непосредственно к рецепту самого вкусного плова.

Как варить плов в казане?

Для приготовления вкуснейшего плова в казане нам понадобится примерно 2-3 часа времени, но поверьте, оно того стоит.

Для начала нужно тщательно промыть килограмм риса. Лучше брать длиннозерный, поскольку он хорошо держит форму. Промывать нужно до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Далее промываем килограмм баранины и нарезаем мясо кубиком. Такое же количество моркови очищаем, нарезаем длинными брусочками толщиной порядка 1 сантиметра. 3 луковицы нужно нарезать полукольцами. С чеснока снимаем верхнюю шелуху, но не разделяем при этом на зубчики, это важно.

В казан заливаем 300 миллилитров масла и даем ему нагреться до появления светлого дымка. Берем очищенную луковицу и тщательно ее обжариваем в разогретом масле, она должна стать темно-золотистой. После этого луковицу извлекаем.

Теперь можно готовить так называемый зирвак – основу плова. В казан выкладывается нарезанный ранее лук, он обжаривается 5-7 минут. Важно помешивать, чтобы он не пригорел. К луку отправляется баранина, которая обжаривается до насыщенного коричневого цвета. Через 10-15 минут сверху укладывается морковь. 3 минуту жарим все без помешивания, а потом смешиваем ингредиенты и готовим минут 10.

Далее в казан отправляются специи, их лучше растереть в руках, чтобы они дали свой вкус и аромат. Соли можно добавить побольше, лишняя все равно уйдет в рис. Зирвак нужно готовить до того момента, пока морковь станет мягкой. После этого в казан вливаем кипяток (буквально 2 сантиметра), и в таком виде тушим все примерно час. За это время промываем еще раз рис, оставляем его стекать. Укладываем рис ровным слоем поверх, а поверх заливаем через шумовку кипяток: он должен покрыть риск примерно на 3 сантиметра.

Когда вода впитается, остается вдавить головки чеснока наполовину в рис. Огонь лучше убавить до середины, закрыть крышку и варить до готовности. В конце лучше всего оставить плов еще на полчаса на слабом огне, так он получится более насыщенным и ароматным.

Поверьте, этот рецепт узбекского плова в казане не оставит никого равнодушным, и станет настоящим украшением стола. А качественный казан вы найдете в интернет-магазине «Шелковый путь». Там представлены надежные производители, а потому вы точно будете уверены, что ваш плов получится самым вкусным.