Каналы и реки Санкт-Петербурга осенью: что посмотреть дубненцу

Особенно это состояние усиливается осенью на фоне увядающей природы. Город как будто гонит вас из теплоты гостиничного номера под холодное низкое небо, мелкий моросящий дождик, заставляет бесцельно бродить по нависающим над водой улицам и любоваться своей строгой архитектурой, отраженной в воде.

Еще аутентичнее Петербург выглядит непосредственно с воды, во время экскурсий по каналам и рекам https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/reki-i-kanaly Поэтому постараюсь представить уважаемым туристам из наукограда свои любимые водные маршруты.

Обзорная водная экскурсия по городу

Реки: Нева, Фонтанка, Мойка. Отказаться от этой экскурсии нельзя - это примерно как первый раз приехать в Москву и не посетить Красную площадь. Экскурсии массовые, дешевые (от 590 рублей), на небольших теплоходах типа "Фонтанка" с низкой высотой рубки, позволяющей пройти под мостами-улицами https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/rechnoy-tramvaychik

А протискиваться придется под 15 мостами, что уже само по себе увлекательно, но также без этих процедур вы не увидите основные достопримечательности Санкт-Петербурга: Петропавловскую крепость, Стрелку и Зимний дворец напротив, Летний сад, Исаакиевский собор, Инженерный замок и Чижика-Пыжика, если он соизволит быть на месте.

Экскурсия сопровождается рассказом гида. Отправляться лучше от причала у Кронверкского моста возле Петропавловской крепости - сердца и главного символа Петербурга, предварительно посетив её и прослушав лекцию об истории города.

Индивидуальная прогулка на катере

Если же вы желаете сохранить атмосферу уединения, то лучше выбрать небольшой катер для себя и своей компании, причем катер не современный скоростной, а куда более органично вписывающийся в городской пейзаж антикварный кораблик (популярны катера типа "Адмиралтеец" проекта 371 производства 1960-х годов) или стилизованный под катер начала 20 века.

Разумеется, перед вами теперь куда более обширный выбор направлений, т.к. капитаны - не только опытные судоводители, но и знатоки Петербурга, предлагающие на выбор одно-двухчасовые экскурсии: по каналам и рекам, поход к северным островам с выходом в Финский залив, вечерняя прогулка на разводку мостов и многие другие.

В вашем распоряжении обязательно будут: музыка по заказу, пледы, стаканы и посуда, мини-кухня, ну и петербуржские байки от капитана - без этого никуда.

На парусной яхте в Финский залив

Прогулки индивидуальные или в небольшой компании https://www.sputnik8.com/ru/st-petersburg/category/progulka-na-yahte. Продолжительность - не менее 3-х часов. Дети на борт принимаются старше 5 лет и в сопровождении взрослых по формуле: 1 ребенок - 1 взрослый.

Это уже совсем другой Петербург - современный урбан-центр. Пока яхта не выйдет в залив, можно будет полюбоваться пассажирским портом, Питерлэндом, Газпром-Арена, Лахта-центром. А на открытой воде капитаны готовы познакомить вас с основами управления парусной яхтой.

Заинтересовались? Так торопитесь - зимой Санкт-Петербург также прекрасен и непостижим, но совсем другой красотой.