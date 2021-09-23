Какие документы подавать для сдачи ГТО в Дубне

Список документов:

заявка на участие в тестировании комплекса ГТО - заполненную заявку отправить на электронную почту: gtodubna@gmail.com

согласие на обработку персональных данных - предъявить на регистрации в день сдачи нормативов.

получить медицинский допуск у терапевта/педиатра - предъявить на регистрации в день сдачи нормативов.

в день сдачи нормативов необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.

Прием заявок прекращается за 24 часа до начала приёма нормативов

Участники без предварительной заявки и медицинского допуска к сдаче нормативов не допускаются!

Заявка на участие до 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590595

Заявка на участие старше 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590655

Согласие на обработку персональных данных до 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590765

Согласие на обработку персональных данных старше 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590781