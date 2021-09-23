Какие документы подавать для сдачи ГТО в Дубне

четверг, 23 сентября 2021 | 12:12
Человек3
Напоминаем, для того, чтобы приступить к выполнению нормативов, необходимо заполнить ряд документов.
Список документов:
- заявка на участие в тестировании комплекса ГТО - заполненную заявку отправить на электронную почту: gtodubna@gmail.com
- согласие на обработку персональных данных - предъявить на регистрации в день сдачи нормативов.
- получить медицинский допуск у терапевта/педиатра - предъявить на регистрации в день сдачи нормативов.
- в день сдачи нормативов необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.
Прием заявок прекращается за 24 часа до начала приёма нормативов
Участники без предварительной заявки и медицинского допуска к сдаче нормативов не допускаются!
Заявка на участие до 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590595
Заявка на участие старше 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590655
Согласие на обработку персональных данных до 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590765
Согласие на обработку персональных данных старше 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590781