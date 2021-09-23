Какие документы подавать для сдачи ГТО в Дубне

четверг, 23 сентября 2021 | 12:12    
Человек
     3
Напоминаем, для того, чтобы приступить к выполнению нормативов, необходимо заполнить ряд документов.

Список документов:

  • заявка на участие в тестировании комплекса ГТО - заполненную заявку отправить на электронную почту: gtodubna@gmail.com
  • согласие на обработку персональных данных - предъявить на регистрации в день сдачи нормативов.
  • получить медицинский допуск у терапевта/педиатра - предъявить на регистрации в день сдачи нормативов.
  • в день сдачи нормативов необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность.

Прием заявок прекращается за 24 часа до начала приёма нормативов
Участники без предварительной заявки и медицинского допуска к сдаче нормативов не допускаются!

Заявка на участие до 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590595
Заявка на участие старше 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590655
Согласие на обработку персональных данных до 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590765
Согласие на обработку персональных данных старше 18 лет: https://vk.com/doc-179237790_612590781

Тэги: 
ГТО
Читать Дубна.Ru в
Стилус для планшета / телефона Galeo Advanced Precision Pen 2-in-1
20.09.2021 | 22:53   
Человек
    14
Как стилус помогает работать с планшетом
Вы помните кнопочные телефоны? Согласитесь, современный смартфон умеет гораздо больше. Просто небо и земля....
электроника | советы
22.09.2021 | 12:34   
Человек
    12
Грибной сезон в разгаре
Сентябрь – время сбора грибов. Специалисты-диетологи советуют добавлять этот полезный природный продукт в свой рацион.
питание | здоровье | советы
23.09.2021 | 16:22   
Человек
    3
Рольставни — ваш идеальный защитный механизм
По сути, рольставни представляют собой некую модификацию современных жалюзи. Ими в основном оснащаются оконные и...
ремонт | комфорт | советы
21.09.2021 | 10:07   
Человек
    7
Нужно ли носить компрессионные чулки во время беременности?
Во время вынашивания ребенка организм женщины подвергается большой нагрузке. Кровеносной системе материнского тела...
здоровье | советы
22.09.2021 | 14:26   
Человек
    16
Что лучше: сравнение газобетона и полистиролблока для загородного строительства
Поговорим о таких строительных материалах как газобетон и полистиролбетон. Что же выбрать из этих двух блоков? Сегодня...
строительство | советы