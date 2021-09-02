Календарь - доступная реклама бренда и услуг на целый год

Различают 3 типа бумаги, на которой делают печать календарей на заказ: мелованный, офсетный и дизайнерский.

Офсетная

Чаще всего её используют для создания настольных календарей. Также она подходит для создания доступных по цене блоков. Её текстура шероховатая, что позволяет отлично пропечатывает изображения при помощи цифровой машины. Поверхность не отдаёт бликов, поэтому воспринимать информацию и легко. Какая бумага имеет плотность 60-85 г на метр квадратный.

Мелованная

Такая бумага изготавливается на специальной мелованной основе. Она предотвращает впитывание краски, поэтому изображения получаются более четкие и насыщенные. Мелованный вариант бумаги может быть как глянцевым, так и матовым. Матовый вариант более гладкий при касании, но при этом не блестит, как глянец. Плотность мелованной бумаги варьируются в широком диапазоне 80-300 г на квадратный метр. Чем более плотная бумага, из которой изготовлен продукт, тем более презентабельно и красиво он выглядит, и его стоимость дороже.

Дизайнерская

Такая бумага применяется для изготовления настенных календарей. Один из слоев бумаги сделан из очень качественного материала. Дизайнерская бумага плотная, цвета получаются яркими и насыщенными. Обычно настенные календари, которые напечатаны на дизайнерском варианте бумаги, это очень популярная услуга, когда хотят сделать эксклюзивный продукт. Приятно можно создать индивидуальный вариант календаря, который будет отличаться от всех существующих. Он будет значительно выделяться среди другой продукции. Ещё такие заказы поступают, когда хотят сделать именной календарь или подарок для кого-то, например, хорошего делового партнера.

В целом выбор бумаги, из которой будет сделан календарь, зависит от бюджета, желания заказчиков и предназначения готового продукта.

Календарь — хорошая реклама

Не стоит думать, что календари попросту стоят на столах и висят на стенах. Это не просто книжка, в которой указаны дни запертой недели и месяца. На самом деле это важное прикладная вещь, сувенир, который попадает под взгляд человека практически всегда. Календарь ставят на видное место, поэтому он может быть прекрасным рекламным средством. Если сделать вариант календаря, на котором будут изображены символики бренда и информацию о нём, то это самый хороший вариант рекламы. Учитывая небольшой бюджет, можно посчитать, во сколько обойдется целый год рекламы. При этом не произойдет истирания, потускнение и каких—либо значимых повреждений календаря. Он останется таким же, каким его произвели. В основном, то, как сохранится календарь, зависит от используемой бумаги. Чем качественнее поверхность, выше плотность и лучше текстура, тем лучше выглядит готовый продукт.