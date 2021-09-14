Каким должен быть бронежилет скрытого ношения

Конструкция
В зависимости от назначения, класса защиты производители выпускают разные модели бронежилетов, которые состоят из трех основных элементов:
- Чехол. Защитную функцию он не выполняет, необходим для того, чтобы человек смог надеть на себя защиту.
- Пакет. Это первый защитный слой. Его изготавливают из арамидной ткани (кевлара) или высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).
- Пластина. Жесткая плита из стали или керамики является вторым уровнем защиты и расположена на груди, иногда еще и на спине.
Конструкция, используемые материалы и класс защиты бронежилета определяются целями потребителя.
Тем, кто не хочет демонстрировать наличие спецзащиты, подойдет бронежилет скрытого ношения (на сайте https://armo99.ru/catalog/bronezhilet/skrytogo-nosheniya/ бронежилеты скрытого ношения в Москве). Он состоит из металлической пластины и кевлара. Из этого современного особопрочного полимерного материала изготавливают мягкие элементы по периметру защитной пластины. В результате изделие приобретает отличные амортизирующие, влагонепроницаемые и огнестойкие свойства.
Характеристики
Бронежилет скрытого ношения считается надежной индивидуальной защитой и имеет следующие особенности:
- не требуется дополнительной маскировки, так как можно подобрать под цвет повседневной одежды;
- минимальное количество ремней, креплений, которые не выпирают, а фиксируются на спине или боках;
- бронежилет легкий (около 2-3 кг в зависимости от модели), тонкий, прилегает к телу, не ограничивает движения;
- в сидячем положении не поднимается к подбородку, не выпирает.
От качества и правильного выбора бронежилета зависит здоровье и жизнь потребителя, поэтому даже к облегченным моделям производители предъявляют очень строгие требования:
- Такое изделие должно прочно подгоняться по фигуре человека, защищая достаточно большую площадь тела, при этом не сковывать его движения.
- В конструкции желательно наличие внешних и внутренних карманов для оружия или других необходимых вещей.
- Материал должен быть влагостойким, устойчивым к температурным перепадам.
- Все защитные бронепредметы должны соответствовать нормативам. На производстве их тестируют на надежность и другие параметры.
- Такие изделия должны выпускаться с маркировкой, обозначающей класс защиты, номер партии, размер, дату изготовления изделия, наименование производителя.
Важно: Бронежилет должен защитить человека в экстремальной ситуации, быть удобным, практичным в эксплуатации, незаметным и при этом мало весить.
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