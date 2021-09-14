Каким должен быть бронежилет скрытого ношения

Конструкция

В зависимости от назначения, класса защиты производители выпускают разные модели бронежилетов, которые состоят из трех основных элементов:

Чехол. Защитную функцию он не выполняет, необходим для того, чтобы человек смог надеть на себя защиту. Пакет. Это первый защитный слой. Его изготавливают из арамидной ткани (кевлара) или высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Пластина. Жесткая плита из стали или керамики является вторым уровнем защиты и расположена на груди, иногда еще и на спине.

Конструкция, используемые материалы и класс защиты бронежилета определяются целями потребителя.

Тем, кто не хочет демонстрировать наличие спецзащиты, подойдет бронежилет скрытого ношения (на сайте https://armo99.ru/catalog/bronezhilet/skrytogo-nosheniya/ бронежилеты скрытого ношения в Москве). Он состоит из металлической пластины и кевлара. Из этого современного особопрочного полимерного материала изготавливают мягкие элементы по периметру защитной пластины. В результате изделие приобретает отличные амортизирующие, влагонепроницаемые и огнестойкие свойства.

Характеристики

Бронежилет скрытого ношения считается надежной индивидуальной защитой и имеет следующие особенности:

не требуется дополнительной маскировки, так как можно подобрать под цвет повседневной одежды;

минимальное количество ремней, креплений, которые не выпирают, а фиксируются на спине или боках;

бронежилет легкий (около 2-3 кг в зависимости от модели), тонкий, прилегает к телу, не ограничивает движения;

в сидячем положении не поднимается к подбородку, не выпирает.

От качества и правильного выбора бронежилета зависит здоровье и жизнь потребителя, поэтому даже к облегченным моделям производители предъявляют очень строгие требования:

Такое изделие должно прочно подгоняться по фигуре человека, защищая достаточно большую площадь тела, при этом не сковывать его движения. В конструкции желательно наличие внешних и внутренних карманов для оружия или других необходимых вещей. Материал должен быть влагостойким, устойчивым к температурным перепадам. Все защитные бронепредметы должны соответствовать нормативам. На производстве их тестируют на надежность и другие параметры. Такие изделия должны выпускаться с маркировкой, обозначающей класс защиты, номер партии, размер, дату изготовления изделия, наименование производителя.

Важно: Бронежилет должен защитить человека в экстремальной ситуации, быть удобным, практичным в эксплуатации, незаметным и при этом мало весить.

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