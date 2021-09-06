Какие они – элитные квартиры в Дубае нового поколения?

Дубай – динамично развивающийся мегаполис с крепкой экономикой, комфортными условиями для бизнеса, с обширным рынком жилья. Элитная недвижимость в Дубае покоряет сочетанием роскоши и невероятной практичности. Особенно это касается квартир нового поколения в ультратехнологичных жилых комплексах. Подробнее об особенностях нового жилья премиум-класса расскажет источник AX Capital.

Прорыв в будущее – новые апартаменты в Дубае

Брендированные (сервисные) апартаменты в Дубае – следующий этап развития жилого сектора в Дубае и Объединенных Арабских Эмиратов в целом, который на данный момент является трендом среди покупателей элитной недвижимости. Один из ярких представителей объектов с сервисными апартаментами – The Royal Atlantis от популярного девелопера Kerzner International. Эта компания давно зарекомендовала себя как знатока в создании аутентичной атмосферы роскоши и уюта.

В будущем правительство Эмирата, согласно Генеральному плану на 2040 год, планирует в несколько раз увеличить количество зеленых насаждений в городе, сделать общественные пространства максимально комфортными для пребывания в дневное время, преобразить жилой фонд, отстроив новые здания по современным технологиям, и увеличить население Дубая в 2 раза. Новый проект компании Kerzner обещает стать новым символом процветающего Дубая.

Особенности проекта

Проект располагается на одной из самых живописных локаций Дубая – на рукотворном острове пальма Джумейра (Palm Jumeirah), неподалеку от трасы Palm Jumeirah Rd, которая проходит через «ствол» пальмы и связывает собой Дубай и остров. Инвесторы, желающие купить квартиру в Дубае, в проекте The Royal Atlantis смогут наслаждаться потрясающими песчаными и видовыми пляжами на территории комплекса.

Разработкой впечатляющего пейзажного бассейна занимаются именитые дизайнеры из Нью-Йорка. Кроме того в комплексе на 90-метровой высоте будет размещена стильная лаунж-зона, где жители смогут наслаждаться шикарными видами.

В комплексе будет действовать индивидуальное 5-звездочное обслуживание: уборка апартаментов, подача автомобиля, организация трансфера в аэропорт, организация мероприятий. Интерьерами в элитном жилом комплексе занимаются французские дизайнеры.

Особое внимание здесь будет уделено гастрономии. В комплексе будут работать шеф-повара со всего мира, которые будут заниматься управлением ресторанов.

Данный жилой проект знаменует новый этап развития оной из самых популярных курортных зон в Дубае и в мире. После завершения и сдачи проекта в эксплуатацию жители и гости Эмирата получат больше возможностей для незабываемого отдыха.

Помощь при покупке квартиры в Дубае

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