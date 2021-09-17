Какая медкнижка нужна для курьера и где ее взять?

Контролирует выдачу санкнижек Роспотребнадзор - именно этот орган штрафует предприятие при отсутствии у его сотрудников медицинских книжек.
Медкнижка для курьера: особенности и процесс оформления
Санитарная книжка курьера оформляется по определенным законодательным нормам и должна содержать следующую информацию:
- заключения врачей, которые проводили медосмотр;
- результаты анализов на инфекции, в том числе венерические;
- отметки о своевременном прохождении флюорографии;
- данные о прививках;
- информацию о генетических/приобретенных хронических заболеваниях.
Для получения санкнижки нужно:
- Пройти медосмотр у узкопрофильных специалистов (терапевта, хирурга, стоматолога, ЛОРа, гинеколога).
- Сдать анализы и получить результаты.
- Заполнить специальный бланк и зарегистрировать его в органах Роспотребнадзора.
Если вы устраиваетесь на работу впервые или являетесь владельцем предприятия, которому нужно сделать несколько санкнижек для сотрудников быстро, вам будет проще купить готовый документ в специализированной компании. Так вы сэкономите время, финансовые средства и нервы.
Как сделать медкнижку для курьера быстрее и проще?
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- Оставить заявку на нашем сайте или позвонить.
- Предоставить требуемые документы.
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- Забрать готовую книжку на следующий день (или получить на дом курьером).
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Медкнижки для курьеров в El-Clinic: почему заказывают и насколько это выгодно?
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