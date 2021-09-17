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Какая медкнижка нужна для курьера и где ее взять?

пятница, 17 сентября 2021 | 17:38    
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Медкнижка для курьера обязательно нужна для официального трудоустройства, если работа предполагает доставку пищевых продуктов, готовых блюд, напитков, медикаментов и других товаров продовольственного назначения.

Контролирует выдачу санкнижек Роспотребнадзор - именно этот орган штрафует предприятие при отсутствии у его сотрудников медицинских книжек.

Медкнижка для курьера: особенности и процесс оформления

Санитарная книжка курьера оформляется по определенным законодательным нормам и должна содержать следующую информацию:

  • заключения врачей, которые проводили медосмотр;
  • результаты анализов на инфекции, в том числе венерические;
  • отметки о своевременном прохождении флюорографии;
  • данные о прививках;
  • информацию о генетических/приобретенных хронических заболеваниях.

Для получения санкнижки нужно:

  1. Пройти медосмотр у узкопрофильных специалистов (терапевта, хирурга, стоматолога, ЛОРа, гинеколога).
  2. Сдать анализы и получить результаты.
  3. Заполнить специальный бланк и зарегистрировать его в органах Роспотребнадзора.

Если вы устраиваетесь на работу впервые или являетесь владельцем предприятия, которому нужно сделать несколько санкнижек для сотрудников быстро, вам будет проще купить готовый документ в специализированной компании. Так вы сэкономите время, финансовые средства и нервы.

Как сделать медкнижку для курьера быстрее и проще?

За медицинскими книжками для курьера обращайтесь в компанию El-Clinic. Мы выдаем санкнижки для различных специальностей всего за день по лояльной цене от 800 рублей. Все, что вам нужно:

  1. Оставить заявку на нашем сайте или позвонить.
  2. Предоставить требуемые документы.
  3. Оплатить услугу любым удобным способом.
  4. Забрать готовую книжку на следующий день (или получить на дом курьером).

Мы выдаем медкнижки для курьеров легально и официально. Каждый документ вносится в Реестр. Благодаря этому к нашим медкнижкам никогда не предъявляют претензии!

Медкнижки для курьеров в El-Clinic: почему заказывают и насколько это выгодно?

Компания El-Clinic прошла аккредитацию в Роспотребнадзоре, что подтверждается документально. Мы действительно легально выдаем медицинские документы. Их оформлением занимаются квалифицированные врачи. Ошибки и неточности исключены! Полученной медкнижкой для курьера можно воспользоваться сразу же, она будет действительной и зарегистрированной по всем требованиям законодательства. 

Дополнительные преимущества сотрудничества с El-Clinic:

  • гибкая система скидок;
  • особые условия сотрудничества для юридических лиц;
  • конфиденциальность данных клиентов;
  • гарантия качества;
  • отсутствие рисков и подводных камней. 

El-Clinic поможет получить работу законно с минимальными трудозатратами!

Тэги: 
закон
советы
здоровье
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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