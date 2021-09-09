Как выбрать время для переезда

Планируя переезд, очень важно уделить внимание таким вопросам, как выбор правильной упаковки для перевозки вещей и времени. Важно заранее организовать процесс транспортировки вещей, учесть благоприятные дни для этого, например, по календарю фен шуй.

Когда лучше переехать

Начинать подготовку следует примерно за месяц, выполнив такие простые действия:

решить все вопросы, связанные с прежней квартирой, включая расторжение договора аренды, предоставления коммунальных и прочих услуг;

провести уборку, выбросить все вещи, которые дальше не потребуются, избавиться от старья;

точно определить дату, заключить договор с перевозчиком, при необходимости заказать услуги грузчиков;

выбрать упаковку, которая будет использоваться для одежды и личных вещей, мебели, технику, не забыть о домашних питомцах;

продать все, чтобы вы не хотите брать с собой, например, старые шкафы и тумбы, бытовую технику, светильники.

Всегда избавляйтесь от вещей, которые не использовались полгода и больше старых и сломанных тумб, ненужной одежды. Все эти вещи уже не потребуются, они затормозят переезда и станут не самым лучшим основанием для начала жизни в новой квартире.

После решения организационных вопросов надо приступать к постепенно упаковке. Для этого лучше всего использовать прочные картонные коробки, одинаково хорошо подходящие для одежды, книг и посуды. Для вещей используются коробки большого объема, все предметы очищаются и аккуратно складываются, при необходимости дополнительно защищаются пленкой. После упаковки для защиты от случайного открывания используются скотч или прочная бечевка. Все коробки обязательно подписываются, что облегчает их разборку в дальнейшем и исключает беспорядок.

Посуду, стекло, технику и другие хрупкие предметы сначала надо завернуть в пупырчатую пленку, дополнительно прокладывать слоями плотной бумаги. При запаковке обязательны подписи, где что находится, для техники и посуды рекомендуется указать стрелочка «верх» и «низ».

Документы и ценности перевозятся отдельно при себе. Не стоит полагаться на случай, обезопасьте себя сразу. Также сразу отложите сумму для оплаты услуг по перевозке, подъему и распаковке вещей на новой квартире.

Дата и время имеют значение

После решения вопросов с упаковкой надо правильно выбрать дату и время. Самым подходящим и благоприятным днем считается воскресенье. Считается, что это станет отличным началом новой жизнь, сопутствует удаче. Для молодой семьи рекомендуются четверг или пятница. Если въехать в новую квартиру именно в это время, в доме всегда будут царить материальное благополучие и любовь.

Совершенно не подходящими считаются понедельник и суббота. Начинать в понедельник какие-либо дела, связанные с перевозом вещей в новый дом, не советуют, так как день «тяжелый», может вызвать неудачи. Суббота не подходит для переезда, так как может стать причиной частых удач, потери в материальном отношении. Остальные дни нейтральные, их можно выбрать спокойно, если другие варианты не подходят.

Далее надо правильно выбрать время. Оптимально для этого подходит утро, что позволяет быстро справиться с самой тяжелой работой и остаток дня посвятить благоустройству нового жилища. Но, так как многие транспортные компании имеют наибольшее число заказов именно на утро, начинать планирование и выбирать дату надо заранее. При заключении договора следует сразу внести пункт о том, на какое время должна приехать машина и грузчики.

Выбор утренних часов позволяет решить такие вопросы:

возможность справиться с наиболее неприятной частью переезда к обеду;

с утра грузчики с большей охотой не только поднимут коробки на нужный этаж, но и помогут расставить тяжелую технику по квартире;

время после обеда можно использовать для неспешного разбора вещей, не тревожа соседей шумом.

Чтобы исключить потерю части вещей, помечайте все коробки определенными цветами и номерами, которые записывайте в блокнот. Например, синий маркер используется для ванной и туалета, красный – для кухни, зеленый – для спальни. Отдельно упакуйте инструменты и материалы, которые потребуются для распаковки и сборки мебели.

Чтобы правильно и наименее травмирующе перевезти домашних питомцев, надо соблюдать такие простые рекомендации:

по возможности на время переезда оставьте животных родным;

если нет – подготовьте жесткую, удобную переноску, игрушки и лакомства, которые могут отвлечь питомцев;

не ругайте своих любимцев – любой переезд для них и так является стрессом;

обновите информацию на ветеринарных чипах, обязательно укажите новый адрес и телефон;

для перевозки аквариумов лучше заказать специалистов, особенно это касается больших емкостей, маленькие можно перевезти самостоятельно (рыбки помещаются в отдельную банку, грунт и аксессуары раскладываются по пакетам, стеклянная емкость осушается и заворачивается в пленку).

Первыми в новую квартиру запускаются домашние питомцы, это поможет им быстрее освоиться и принесет в дом достаток и уют.

Благоприятные и неблагоприятные дни недели

При выборе даты переезда специалисты фен шуй рекомендуют календарь Тун Шу. Оптимальными цифрами, которые должны присутствовать в дате, являются:

цифра «6» дарует покровительство не только высших сил, но и влиятельных лиц в будущем;

цифра «8» обещает финансовое благополучие;

цифра «9» обеспечивает радость, уют и благополучие.

Рекомендуется полностью исключить такие цифры, как 2, 5, 7, которые считаются неудачными и приносящими несчастье при переезде.

Лунный календарь и секреты переезда

Планировать вселение лучше всего на 1-15 день месяца, выпадающие дни новолуния или полнолуния. Оптимальное время – 9-11 часов утра. Именно в это время рекомендуется перевезти наиболее громоздкие вещи и мебель, оставив одежду и мелочи напоследок. Считается, что переселение во время новой, прибывающей луны – очень хороший признак. Растущая луна поможет новоселам, облегчит процесс обустройства и принесет в дом благополучие.

Не стоит планировать перевозку вещей в полнолуние, лунное или солнечно затмение, если молодая лун находится в знаках Рака, Скорпиона, Льва или Рыб. Но такое правило не работает, если заселение происходит во временное жилье. Остальные даты нейтральные, они не оказывают негативного влияния.

Секреты успешного переезда:

предварительная подготовка и ревизия вещей;

отдельная подготовка личных документов, денег и ценностей;

подготовка коробки «первой необходимости» с инструментами и вещами, необходимыми сразу после переезда;

маркировка всех упакованных мешков, коробок и ящиков;

организация перевозки домашних питомцев.

Соблюдение таких простых этапов позволяет избежать многих неприятностей и сделать вселение в новую квартиру действительно радостным, хотя и хлопотным событием.

Переезд по фэншуй

Для сохранения гармонии и облегчения переезда астрологи рекомендуют воспользоваться такими базовыми правилами фен шуй:

предварительно провести в помещениях генеральную уборку, выбросить все старые вещи;

коробки в квартиру заносят только грузчики, а не владельцы;

первыми в квартиру заходят будущие жильцы, каждый из которых несет какой-нибудь символический предмет (любая личная вещь), одновременно запускаются питомцы;

после заноса всех вещей надо открыть окна, включить свет, на пару минут открыть краны с водой, очистив помещение и наполнив его «новой» энергией;

вечером можно устроить праздник в честь переезда, зажечь ароматизированные свечи (оптимально подходят сандал и можжевельник).

Подводим итоги

Тем, кто хотя бы один раз готовился к переезду, отлично знакомо чувство некоторой растерянности. Связано оно с необходимостью перевозки большого количества вещей, которые необходимо не только аккуратно собрать, но и упаковать в коробки и защитную пленку. Чтобы исключить порчу или потерю вещей, важно правильно организовать процесс переезда, выбрав правильную упаковку и день.

Наиболее распространенной ошибкой при переезде являются сборы в последний момент – буквально за день-два до прибытия грузовой машины. Итог – небрежно сброшенные в кузов одежда и мебель, разбитая посуда и поврежденная техника. Но начинать жизнь в новой квартире с таким багажом нельзя, поэтому весь процесс следует организовать заранее, используя для этого определенные правила, в том числе, известной системы фен шуй, основанной на гармонии.

Источник: компания "Транспорт и Сервис"