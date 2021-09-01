Как выбрать репетитора

Разумеется, можно воспользоваться "сарафанным радио" - это способ древний и проверенный, но именно поэтому может не сработать, к примеру, если рабочее время кандидата полностью расписано.

К счастью, рабочее время Интернета всегда в вашем распоряжении, поэтому можно обратиться к специализированным сайтам-каталогам, где представлены анкеты репетиторов, их заслуги, регалии, отзывы, работает поиск по набору параметров (специализация, возраст, место расположения etc) и, на первый взгляд, подобрать репетитора не составляет труда. Но подводные камни есть всегда и везде.

Цель репетиторства. Главное - чётко определиться, для чего нужен репетитор: подтянуть по предмету, подготовить к олимпиаде, сдать ЕГЭ не менее чем "на..." и т.д. Правильный выбор существенно сузит круг поиска, т.к. база репетиторов в Москве и области огромна.

Иностранный язык. Здесь своя специфика: научиться говорить - бегом на языковые курсы в мини-группах; повысить оценку в школе - подбирайте учителя из спецшколы.

Возраст. Важен, т.к. подрастающему поколению трудно будет найти точки контакта с учителем старше 50-60 лет. Но и вариант со студентом или вчерашним выпускником ВУЗа тоже не комильфо, разве что для маленьких.

Образование плюс. Физика, математика, биология, химия: МГУ, СПбГУ, Физтех, МИФИ - лидеры рейтинга, но если репетитор старше 40 лет, то и ряд региональных ВУЗов тоже отличный выбор: Томский, Самарский, Новосибирский университеты давали в то время качественное образование.

Образование минус. А вот педагогические ВУЗы 1990-х - начала 2000-х лучше обходить стороной, особенно если репетитор не работал в школе, ибо тогда это были уютные приюты троечников.

Регалии и награды. Кандидат или доктор наук, заслуженный ветеран Куликовской битвы и т.д. По факту не дает ничего, кроме повышения расценок.

Домашние занятия. Готов ли кандидат на репетиторство принимать учеников у себя дома или в своём офисе (пусть и виртуально). Если нет, то, возможно, он на подработке в свободное от основной работы время, что не айс, ибо вам нужен профессионал.

Проверка. Не поленитесь "пробить" кандидата по ФИО в поисковиках и социальных сетях. Если и там и там он недостаточно представлен или оставляет о себе негативное впечатление, то лучше не экспериментировать.

Документы. Проверьте хотя бы паспорт - на это вы имеете полное право.

Деньги. Тысяча за час - нормально, но может достигать двух тысяч. И оплата только по факту.

Enjoy!