Как выбрать качественную табачную смесь для кальяна

Несмотря на широкий выбор продукции, найти достойный табак достаточно сложно. В данном случае важно принимать во внимание определенные правила и рекомендации. Именно поэтому давайте более подробно разберемся в вопросе.

В состав табачной смеси входят не только высушенные листья, но различные добавки:

ароматизаторы – усилители вкуса;

патока – компонент, делающий табак увлажненным, способствует равномерному распределению во время горения;

глицерин – делает дым густым и насыщенным

Ароматизированный табак для кальяна достаточно молод. В двадцатом веке египетская компания Nakhla одной из первых начала производство различных табаков с фруктовыми вкусами. До этого ценителями кальянов использовались неароматизированные табаки. В арабских странах они и сейчас пользуются спросом.

Основные виды табака

Табак для кальяна классифицируется по нарезке и количеству никотина (крепости). Наиболее популярные виды данной продукции:

Burley («Берли») – мелкая нарезка;

Oriental (Ориентал) – средняя нарезка;

Virginia (Вирджиния) – крупнонарезанный табак.

Принадлежность табака к одному и тому же виду не означает одинаковое количество никотина. Если вас интересует более подробная информация о данной продукции, ее вы найдете на сайте https://tocap.ru/tabak-dlya-kalyana/.

Burley отличается мелкой нарезкой и высокой впитываемостью ароматизаторов. Он дает более насыщенный вкус. Отличается «Берли» низким содержанием сахара. Это означает, что его легче пережечь.

Oriental более характерен для египетских табаков. Долгое время «Ориентал» производился в Турции. Здесь считали, что именно специфика климата и почвы страны определяют главные свойства табачного листа. Oriental отличается универсальностью за счет средней нарезке и крепости. Его часто используют для изготовления популярной смеси Nakhla.

Virginia наиболее популярен среди видов табачного листа. Он используется в большинстве известных табаков Al Fakher, Social Smoke, Haze, Bang Bang и массы других известных брендов. «Вирджиния» отличается от «Берли» и «Ориентала» особым видом сушки. Это позволяет сохранить высокое содержание сахара.

Наиболее популярные табачные смеси

Разновидностей табачных смесей довольно много. Мы рассмотрим несколько самых известных.

Табак Al Fakher обрел популярность и вышел на первое место на мировом рынке благодаря высокому качеству, универсальности, низкой стоимости. Данная табачная смесь универсальна по всем характеристикам: вкус, жаростойкость, дымность, крепость. Поэтому она так полюбилась ценителями кальяна.

Табак для кальяна Nakhla отличается разновидностью линеек вкусов: Фахфахина, Мизо, Микс, Шахеризада и другие. Широкой популярностью в странах СНГ пользуются Мизо и Микс. Ценители отмечают их как более современные и качественные. Продукция Nakhla рекомендована опытным ценителям. Благодаря высокому содержанию никотина она очень расслабляет или, как говорят кальянщики, «накуривает».

Табак DarkSide занимает третье место среди самых популярных кальянных смесей неслучайно. Он относится к премиальным табачным смесям, отличается высоким качеством. Насыщенность вкуса, яркий аромат и средняя крепость делают DarkSide универсальным. Широкий ассортимент и постоянные обновления вкусов радуют, пленяют любителей кальянных церемоний.

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