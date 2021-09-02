Как выбрать искусственную елку

Чтобы не потеряться в таком изобилии новогодних елей нужно конкретно знать, что Вам нужно и для чего. Ведь такая елка должна прослужить в зависимости от качества и использования около 7-10 лет.

Вы любите украшать елки множеством разноцветных игрушек, а также хотите украсить вашу ель несколькими новогодними гирляндами и парой десятков метров дождика? Тогда нужно обратить внимание на не очень пушистые варианты. Не менее важным при выборе елки является ее высота. Тут подход сугубо индивидуальный, нужно заранее определиться, где и на чем она будет стоять. Естественно, если у Вас высота потолков 3 метра, то 50-ти сантиметровая елочка будет, мягко говоря, маленькой. Тут нужны варианты начиная от 1,7м и выше. Но если у Вас потолки не очень высокие, да еще вы собираетесь ставить ее на тумбочку, то настольная елка должно быть вполне достаточной для этих целей. Очень важный момент - это для какой целевой аудитории Вы ее покупаете. Например, для офиса вполне подойдет маленькая, но стильная угловая или настенная елка, которая занимает минимум места. Но такая елочка будет не к месту дома в квартире. Все привыкли считать, что все елки должны быть зеленые, но есть люди, которым хочется быть оригинальными. Для них наши производители придумали очень своеобразные расцветки – синие, желтые или же розовые и т. д. Также есть очень интересные модели – елки перевернутые снизу вверх - такие варианты подойдут не всем и не все смогут их оценить по достоинству. Особенно красиво смотрятся заснеженные елки. Если вы решите купить заснеженную елку, то помните, что она требует очень бережного ухода.

Современные технологии предлагают нам три способа изготовления искусственных красавиц – использование лески, литья и ПВХ-лапши. У всех есть свои положительные и отрицательные стороны, но в принципе особой разницы нет. Не стоит упускать из виду и подставки для елки. Основы бывают пластиковыми и железными. Для любителей множества шариков, мигалок лучше и надежней будет железное основание, оно более крепкое и не поломается под весом новогодних елочных игрушек. При выборе елки старайтесь учитывать наши рекомендации и тогда у Вас не будет проблем с покупкой искусственного символа Нового Года.

Тут вы можете подробнее ознакомиться с моделями искусственных елей и сосен.