Как выбрать интернет-магазин электроники

Попробуем разобраться, чем же следует руководствоваться при выборе интернет-магазина электроники?
Место в поиске
Старайтесь подбирать интернет-магазин электроники, если он в нужной вам категории товаров (к примеру: электросамокаты или гироскутеры в городе Москва) находится в топе (первые две страницы) поиска Яндекс и Google. Причем не в верхнем блоке, где представлены рекламные ссылки, а в общем листинге.
Владельцы торговых площадок тратят солидные средства и усилия, чтобы оказаться наверху и это говорит об их серьезном отношении к бизнесу.
Отзывы
Не поленитесь ознакомиться с отзывами покупателей о магазине на порталах-каталогах, посвященных интернет-торговле - это позволит сформировать нейтральное, объективное впечатление о площадке.
Официальная информация
По закону, интернет-магазин обязан разместить на сайте информацию о владельце - юридическом лице: регистрационную информацию, реквизиты, адреса и телефоны. Если перечисленного нет, то самое время задуматься о правильности выбора.
Также непременно должна присутствовать информация о порядке подачи претензий; обмене и возврате и товаров и денег.
В противном случае, при возникновении претензий будет крайне тяжело их предъявить.
Доставка и гарантия на продукцию
Также обязательные разделы сайта интернет-магазина. Должна быть представлена подробная информация о способах, продолжительности и стоимости доставки, о порядке организации гарантийного обслуживания, сроках возврата и обмена.
С учетом всего перечисленного, не поленитесь уточнять финальную стоимость заказа с учетом доставки и иных услуг.
Оплата
Солидная торговая площадка должна предоставлять различные варианты оплаты товаров: наличный, безналичный, банковскими картами, через электронные кошельки etc. А также различные формы оплаты: авансовый платеж и по факту получения заказа.
Программы и акции
Наличие множества акций и скидочных программ, карточек и купонов является признаком магазина - лидера рынка. А развитые кредитные программы свидетельствуют о доверии к нему солидных финансовых учреждений.
Ассортимент и цены
Очевидно, что это будут основные критерии на этапе окончательного выбора магазина. Однако, они же дополнительно несут и полезную косвенную информацию: только солидный магазин с собственными складами способен обеспечить широкий ассортимент и большое количество товаров, позволяющих сбросить цены.
Удачных и беспроблемных покупок!