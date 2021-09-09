Как выбрать интернет-магазин электроники

четверг, 09 сентября 2021 | 19:54    
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Популярность интернет-магазинов стремительно растет и особенно в сфере торговли электроникой. Это объясняется занятостью населения, быстрым и легким обновлением ассортимента и низкими по сравнению с офф-лайн торговлей ценами.

Попробуем разобраться, чем же следует руководствоваться при выборе интернет-магазина электроники?

Место в поиске

Старайтесь подбирать интернет-магазин электроники, если он в нужной вам категории товаров (к примеру: электросамокаты или гироскутеры в городе Москва) находится в топе (первые две страницы) поиска Яндекс и Google. Причем не в верхнем блоке, где представлены рекламные ссылки, а в общем листинге.

Владельцы торговых площадок тратят солидные средства и усилия, чтобы оказаться наверху и это говорит об их серьезном отношении к бизнесу.

Отзывы

Не поленитесь ознакомиться с отзывами покупателей о магазине на порталах-каталогах, посвященных интернет-торговле - это позволит сформировать нейтральное, объективное впечатление о площадке.

Официальная информация

По закону, интернет-магазин обязан разместить на сайте информацию о владельце - юридическом лице: регистрационную информацию, реквизиты, адреса и телефоны. Если перечисленного нет, то самое время задуматься о правильности выбора.

Также непременно должна присутствовать информация о порядке подачи претензий; обмене и возврате и товаров и денег.

В противном случае, при возникновении претензий будет крайне тяжело их предъявить.

Доставка и гарантия на продукцию

Также обязательные разделы сайта интернет-магазина. Должна быть представлена подробная информация о способах, продолжительности и стоимости доставки, о порядке организации гарантийного обслуживания, сроках возврата и обмена.

С учетом всего перечисленного, не поленитесь уточнять финальную стоимость заказа с учетом доставки и иных услуг.

Оплата

Солидная торговая площадка должна предоставлять различные варианты оплаты товаров: наличный, безналичный, банковскими картами, через электронные кошельки etc. А также различные формы оплаты: авансовый платеж и по факту получения заказа.

Программы и акции

Наличие множества акций и скидочных программ, карточек и купонов является признаком магазина - лидера рынка. А развитые кредитные программы свидетельствуют о доверии к нему солидных финансовых учреждений.

Ассортимент и цены

Очевидно, что это будут основные критерии на этапе окончательного выбора магазина. Однако, они же дополнительно несут и полезную косвенную информацию: только солидный магазин с собственными складами способен обеспечить широкий ассортимент и большое количество товаров, позволяющих сбросить цены.

Удачных и беспроблемных покупок!

Тэги: 
шоппинг
онлайн сервис
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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