Как восстановить своё здоровье после перенесённого COVID-19

В настоящее время мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Многие жители Дубны тоже перенесли это коварное заболевание. Если болезнь протекала в лёгкой форме, то у больных наблюдались только признаки ОРВИ в течение нескольких дней. Однако, у некоторых людей инфекция вызывала интерстициальную пневмонию, зачастую требующую госпитализацию. И это были не только люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, а также молодые люди, которые до COVID-19 не имели никаких жалоб на здоровье.

Перенесшие СОVID-19 в лёгкой форме ошибочно думают, что после выздоровления их организму ужу ничего не угрожает. Однако, это не так. Даже после не тяжёлого течения этой болезни необходимо на время изменить свой привычный образ жизни. После перенесенного коронавируса нужна реабилитация дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем, а это не быстрый и кропотливый процесс, который в свою очередь требует комплексного подхода. Для людей, перенесших коронавирусную инфекцию, врачи стараются составить индивидуальную схему лечения, с учётом особенностей организма каждого пациента. Как правило, особое внимание уделяется профилактике обострений хронических форм заболевания лёгких и состояния человека в целом.

На вопрос, как же восстановится после болезни и не навредить себе, я даю пациентам следующие рекомендации:

Прежде всего, нормализовать свой сон, это всегда важно. Далее необходимо соблюдать водный баланс, пить больше чистой воды, это необходимо для быстрейшего выведения токсинов из организма. Любителям такими напитками, как чай и кофе некоторое время лучше ими не увлекаться. Не допускать лишних нагрузок на организм, особенно это касается тех, кто до этого занимался какими-либо видами спорта. Надо сделать передышку недели на 2-3, а затем постепенно вводить тренировки в свой режим. Не стоит забывать совершать ежедневные прогулки и желательно посещать лесопарковые зоны. Пребывание на свежем воздухе полезно всем.

Постепенно возвращайтесь к привычному вам образу жизни. Также я рекомендую не забывать о чистоте и свежести воздуха в своём доме, ежедневное проветривание помещения серьезно влияет на работоспособность и настроение. Об этом не следует забывать. В питание тоже необходимо внести некоторые корректировки. Включайте в свой рацион больше фруктов и овощей, а также продуктов, содержащих белок. Все эти способы восстановления организма просты и доступны каждому человеку. Поэтому я настоятельно рекомендую всем их ежедневно выполнять. Жить с хорошим настроением приятно и полезно.

Людям, перенесшим болезнь в тяжёлой форме, мои рекомендации будут несколько иными. Первое, что нужно помнить, это то, что в этом случае восстановление будет проходить более длительный период и может затянуться на несколько месяцев. Какое-то время у них может наблюдаться проблемы с дыханием, одышка, высыпания на коже, может наблюдаться выпадение волос, беспричинная тревога, присутствовать стойкая бессонница. Часто могут беспокоить слабость, повышенная утомляемость, снижение памяти, концентрации внимания.

В этих случаях мы рекомендуем несколько иные способы восстановления здоровья. Для полного восстановления лёгких необходимо подключать тренажёры для дыхания. Для очищения лёгких от слизи необходимо делать дыхательную гимнастику, однако это необходимо делать после консультации с врачом. При обострении хронических заболеваний заниматься этим противопоказано.

В период восстановления мы рекомендуем занятия плаванием, это тренирует дыхательные мышцы. Если же организм сильно ослаб во время болезни, то можно начать с простых упражнений: ходьбы на месте, не резкого вставания со стула. Это поможет справиться с одышкой. Выполнять эти упражнения нужно каждый день, начиная с нескольких минут и постепенно увеличивая время тренировки. Помните, что нагрузку на организм надо добавлять понемногу и не ставить перед собой трудных задач. Даже обычная ходьба это эффективный способ восстановления сил. У ходьбы практически нет противопоказаний.

Если первое время у вас будут появляться одышка и усталость, пусть это вас не пугает, это нормально для постковидного состояния. Контролируйте свое самочувствие, если после нагрузки дыхание не возвращается в норму, значить нагрузка пока для вас слишком большая и её нужно снижать.

Отдельно надо коснуться вопросов восстановления пищеварения. Во время болезни заболевшие получали сразу несколько антибиотиков, их приём убивает не только патогенные микроорганизмы, но и полезную микрофлору кишечника, поэтому после болезни рекомендовано принимать пищу, богатую пищевыми волокнами, препараты для нормализации микрофлоры кишечника.

Все мои рекомендации просты и их вполне можно выполнить практически всем людям, переболевшим коронавирусной инфекцией. Однако, ещё раз повторюсь, что выполнять их надо не от случая к случаю, а систематически изо дня в день.

Берегите своё здоровье и относитесь к нему с большой ответственностью! Занимайтесь спортом, но избегайте лишних перегрузок. К примеру, если соберетесь на горный курорт "Красная Поляна" (Россия, Сочи) для восстановления и укрепления здоровья, то совсем не обязательно брать с собой и таскать по аэропортам, вокзалам и автобусам свой собственный громоздкий спортивный инвентарь с опасностью заражения в толпе - прокат лыж и сноубордов https://getski.me доступен на самом курорте.