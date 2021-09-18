Как вкусно приготовить свиные ребрышки?

А вот что можно сделать из свиных ребрышек? Ну, наверное, нежное, хотя и слегка капризное, великолепное блюдо. Конечно, лучше всего это блюдо получится на мангале и это будет блюдо для всей семьи.

Готовим мангал

Важный этап, хотя и не основной. Лучше всего подойдут древесные угли - они горят дольше и дают равномерное тепло.

Для розжига можно использовать специальную жидкость (из расчета 60 грамм на 400 грамм угля), но ни в коем случае не на бензиновой основе. Перед поджиганием уберите бутылку с жидкостью подальше.

Но лучше не связываться с химией (дальше станет понятно почему) и использовать традиционный способ: насыпать горку сухих щепок (ольховые продаются в сетевых магазинах) на дно мангала и подсунуть под них бумагу, а сверху посыпать углями. Поджигайте бумагу и по ходу процесса добавляйте уголь.

Позже можно насыпать на угли чуть-чуть влажной ольховой щепы, добавить веточки яблони и шиповника для придания дополнительного аромата. Раздувайте огонь картонкой. Мангал готов, когда видны будут красные угли без огня.

Итак, пошаговый и простой рецепт

Берем свежайшие с жирком свиные ребрышки. Разрезаем их так, чтобы мяса на ребрышках было более или менее одинаковое количество. В отдельной посуде маринуем ребрышки: слегка солим и обильно смазываем соусом Терияки. Оставляем под гнетом на 1,5-2 часа.

Разводим огонь на мангале и, пока ждем, когда образуются угли, занимаемся гарниром к ребрышкам. Непосредственно на огонь кидаем баклажаны, помидоры, болгарские перцы. Щипцами переворачиваем овощи прямо в огне, равномерно обжигая до черноты шкурку. Когда баклажан на ощупь станет мягким, вынимаем овощи и оставляем их остывать.

Теперь угли готовы. На решетку выкладываем более или менее тщательно очищенные от соуса ребрышки. Фиксируем сверху другой решеткой или используем специальную двойную решетку.

В оставшийся маринад (соус Терияки) добавляем пиво, чтобы получилась консистенция жидкого киселя.

Ставим решетку с ребрышками на мангал. Ждем секунд 30 и сразу же переворачиваем. Поливаем этим соусом ребрышки - немного, пока не выпарится соус, ждем, опять переворачиваем, опять поливаем, опять переворачиваем и так до готовности ребрышек.

Готовим гарнир к нашим нежным ребрышкам

Чистим обожженные овощи от шкурок. Мелко режем. Добавляем мелко нарезанный чеснок, кинзу, базилик и солим. Перемешиваем.

Порезанный полукольцами ялтинский лук слегка (минут 15) маринуем в растворе винного или яблочного уксуса с сахаром и солью.

Подаем ребрышки с салатом из печеных овощей, маринованным луком и армянским лавашом.

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Приятного аппетита!