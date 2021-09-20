Как стилус помогает работать с планшетом

Какая же технология в наибольшей мере способствовала такому кардинальному усовершенствованию мобильных телефонов? Безусловно, это сенсорные экраны. Да, эволюционировало все: и процессоры, и память, и модули связи, но именно сенсорный дисплей является тем незаменимым компонентом, который навсегда изменил облик телефона и способ взаимодействия пользователя с ним. И он же сделал возможным появление совершенно нового класса устройств — планшетных ПК.

Любой современный планшет способен распознавать одновременные прикосновения до 10 пальцев. Кончиком пальца вы легко можете делать то, для чего на обычном компьютере вам понадобилась бы мышь. Но все же есть задачи, для которых палец является слишком толстым инструментом: например, рисование или написание заметок от руки. Именно для решения таких задач придуман более точный инструмент, который называется стилусом.

Для чего нужен стилус?

Как уже было сказано выше, его главная задача — повысить точность прикосновений там, где это необходимо. Наконечник даже самого бюджетного стилуса гораздо тоньше пальца, соостветственно, им проще попасть именно в ту область экрана, в которую вам хочется. Кроме того, в отличие от пальца, стилус не оставляет на экране жирных пятен. Даже если вы никогда не рисуете на смартфоне, привычка скроллить стилусом, поможет навсегда избавиться от отпечатков пальцев на экране.

Как выбрать?

Разнообразие стилусов для планшетов довольно велико: они бывают универсальными или совместимыми только с конкретным планшетом, активными или пассивными, бюджетными и очень дорогими. Вот главное, что вам нужно знать:

Активный стилус имеет наконечник толщиной 1-2 мм, питается от встроенной батареи, требует сопряжения с планшетом по bluetooth, чаще всего умеет распознавать степень нажатия и в соответствии с этим рисовать линию определенной толщины. Поддерживается только некоторыми моделями планшетов, иногда поставляется в комплекте с самим устройством. Стоит дорого. Незаменим для тех, кто всерьез увлекается рисованием.

Пассивный стилус подойдет всем остальным. Он не требует питания и работает практически с любым устройством с сенсорным экраном. В разы дешевле активного, но и возможности его скромнее: толщина наконечника не менее 4 мм; не способен передавать гаджету информацию о силе нажатия — следовательно, толщина линии всегда будет одинаковой; из-за невозможности реализовать функцию игнорирования прикосновений ладонью, при рисовании таким стилусом вам может понадобиться специальная перчатка.

Очень большой выбор доступных стилусов для планшетов и смартфонов вы найдете в магазине аксессуаров Холстер. Ознакомиться с ассортиментом и выбрать подходящий можно по ссылке.