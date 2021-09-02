Как справиться с короедом в частном доме

Короеды безвредны для человека, они не переносят болезнетворных бактерий и не кусаются, но их размножение и жизнедеятельность могут привести к негативным последствиям для постройки и мебели, вплоть до демонтажа. При обнаружении этого вида жуков их нужно немедленно уничтожить. Специалисты МОСЦД говорят: поможем избавиться от короеда в кратчайшие сроки. Этим словам стоит доверять, поскольку для этого используются самые эффективные средства.

Опасность жука-короеда

Самки жуков скрываются от воздействий внешних факторов, прогрызая поверхность дерева. Попадая в середину, они откладывают яйца, которые в скором времени превращаются в личинки, начинают интенсивно поглощать волокна древесины. Именно в них таится главная опасность для деревянных конструкций. Постепенно личинки прокладывают новые лабиринты, превращаются в куколок, а позже в жуков. После окончательного взросления все они начинают размножаться. Ущерб увеличивается в геометрической прогрессии. В результате дерево превращается в труху, которая не подлежит ничему, кроме демонтажа.

Только на первый взгляд маленький жучек не может принести вреда. Широкая популяция короедов способна разрушить несущие конструкции помещения, тем самым спровоцировать обрушение перегородки, нанести серьезные травмы всем жителям дома. Именно поэтому уничтожение короеда крайне необходимо, и данную задачу стоит доверять опытным специалистам.

Как обнаружить жука-короеда

Чтобы распознать этот вид вредителей, необходимо тщательно осмотреть дерево на наличие небольших отверстий диаметром 1-2 мм или наличие на поверхности пыли, неизвестного происхождения. Если прислушаться, можно услышать движение короеда в древесине, оно может напоминать тиканье часов. При обнаружении этих признаков нужно срочно вызывать санэпидемстанцию для обработки помещения от жука-короеда.

Процедура уничтожения вредителя

Важно понимать, что самим избавиться от короеда невозможно. Для этого существуют специально обученные люди, обладающие определенным оборудованием, навыками и знаниями.

МОСЦД имеет в своем распоряжении все необходимое оборудование, применяет современную технику фумигации. Исходя из специфики жизненного цикла вредителя, личного опыта и дополнительных обстоятельств, специалисты выбирают необходимый препарат для истребления жука-короеда. На выбор средства могут повлиять такие факторы: общая площадь территории, площадь заражения древесины, наличие других вредителей или грибка, проживание в доме аллергиков, животных или маленьких детей.

Обработка поверхности производится специальной техникой, позволяющей препарату проникнуть во все места локализации паразитов, покрыть всю территорию. Эта методика уничтожения жука-короеда гарантирует 100% результат, защиту от повторных инцидентов на долгий срок. Так что уничтожение короеда в деревянном доме будет проведено на высоком уровне качества.

Для того чтобы предупредить неприятные ситуации с деревянными строениями, нужно контролировать состояние дома, а в случае обнаружения подозрительных следов немедленно вызывать специалистов. Обращайтесь только в те компании, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, имеют отзывы от благодарных клиентов.