Как снимать позиции сайта онлайн специальными сервисами

Чтобы процесс прошел успешно, следует регулярно выполнять оценку вручную или через специальные сервисы. Снять позиции сайта онлайн можно через ресурс «Серпхант».

Какие возможности предлагает «Серпхант»

Данный сервис предлагает широкий функционал онлайн для каждого своего пользователя. Есть возможность осуществлять оценку контента (измеряя его тошнотность и другие важные показатели), а также проверять отдельные сайты в несколько кликов. Готовый результат предлагается в виде отчета, который можно сохранить для дальнейшего сравнения. Услуги предоставляются как на бесплатной, так и на платной основе. Для получения максимального и неограниченного функционала рекомендуется использовать платные тарифы.

Среди преимуществ ресурса для просмотра позиции находятся:

очень удобный и интуитивно понятный интерфейс (можно быстро разобраться с тем, где что находится);

широкий набор инструментов для детального оценивания онлайн;

большое количество бесплатных опций без ограничений.

При возникновении вопросов всегда можно связаться с поддержкой в чате или по телефону, чтобы получить необходимую консультацию. Благодаря использованию сервиса, можно значительно упростить свою работу.

Каким образом снять положение портала

Все манипуляции производятся онлайн. Для выполнения процедуры следует выполнить следующие действия:

Зайти на «Серпхант». Кликнуть по «Инструменты» и выбрать «Проверка позиций». В отдельные окна ввести ключевые слова и указать ссылку на свой сайт. Нажать кнопку «Проверить» и снять текущее состояние позиции.

Предварительно имеется возможность выбрать, в каком именно поисковике будет выполнен поиск. Одновременно можно искать как в Гугле, так и в Яндексе. Чтобы снять оценку сайта, не прибегая при этом к ручной проверке, необходимо пользоваться специальными онлайн-площадками. Благодаря широкому списку инструментов, удается проверять как контент, так и оценивать портал целиком по целому ряду критериев. При использовании «Серпхант» все процедуры выполняются в кратчайшие сроки. Разобраться с функционалом и взаимодействием с сервисом удается всего за несколько минут.