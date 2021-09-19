Как сделать свой сайт популярным

Раскрутка сайтов - дело долгое, кропотливое и требующее специальных знаний. Поэтому для начала необходимо определиться, заниматься этим самостоятельно или доверить продвижение сайтов Москва профессионалом, ибо не факт, что первое по комплексному показателю "время-стоимость-эффективность" обойдется дешевле.

Почему? Потому, что существует несколько методов раскрутки сайтов и чаще всего срабатывает их совмещение в той или иной пропорции в общем объеме рекламного бюджета, определить эффективность которых сможет только специалист с большим опытом практической работы.

Поисковая оптимизация

SEO - search engine optimization [англ] - оптимизация сайта под поисковые запросы пользователей в популярных поисковых системах, преимущественно Google и Яндекс.

С этого этапа всегда начинается работа по продвижению. Включает в себя внутреннюю оптимизацию, внешнюю оптимизацию и подготовку контента сайта.

Внутренняя оптимизация - это, в первую очередь, устранение различных технических ошибок типа дубликатов страниц, а во вторую - улучшение удобства пользования ресурсом: упрощение структуры сайта и цепочки заказа.

Внешняя оптимизация: регистрация в каталогах и справочниках, покупка/размещение ссылок на внешних тематических ресурсах для увеличения "авторитета" сайта.

Подготовка контента - не только создание интересного для посетителей контента, но и насыщение текстов на сайте важными для продвижения ключевыми словами.

Контекстная и таргетинговая реклама

Через Яндекс.Директ и Google AdWords покупаются контекстные (текстовые) ссылки на ваш сайт, которые отображаются указанными площадками на сторонних ресурсах и вписанные в их контент.

Таргетинговая реклама подстраивается под заданные ей параметры пользователей (пол, возраст, уровень дохода, географическое положение, интересы, профессия etc) и отображает подходящие рекламные объявления в виде виджетов в социальных сетях и контекстно-медийных проектах Яндекс и Google, к примеру YouTube и Яндекс.Почте.

Оба механизма позволяют быстро продвинуть ресурс в нужной целевой аудитории, а также получить важную информацию о пользователях через аналитику, но очень затратны и потому рекламные кампании краткосрочны.

Социальные сети

SMM - Social media marketing [англ.] или продвижение СММ - маркетинговые мероприятия в социальных медиа.

Помимо ведения собственных аккаунтов, включает уже указанную выше таргетинговую рекламу, активное участие и создание рекламных постов в целевых группах, работу с популярными блогерами, т.е. привлечение их для рекламы в популярных пабликах.

Метод эффективный, но не для всех сайтов - зависит от их тематики и целевой аудитории.

Реклама на сторонних ресурсах

Статьи и заметки со ссылками на тематических ресурсах, в Интернет-СМИ; статические и видео баннеры для повышения узнаваемости бренда. Хорошим подспорьем станет медийная реклама: ваши видеоролики на YouTube и других видео хостингах, звуковые вставки на музыкальных сервисах.

Важно. Поддержание всех перечисленных механизмов "в рабочем состоянии" с их регулярным использованием обычно подразумевает профессиональное сопровождение сайта. Оно позволит перенести внимание с технических проблем его работы на продвижение сайта и его развитие.