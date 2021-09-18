Как решить 4 распространенные проблемы деревянных полов

Во многих случаях повторная шлифовка всей площади, замена части или всего напольного покрытия может спасти от проблем. Однако это не очень дешевое решение. Некоторые проблемные места можно замаскировать ковриками или просто проигнорировать. Но вы же установили деревянный пол не для того, чтобы скрыть его, не так ли?
1. Царапины и дефекты.
Царапины на деревянных полах часто не глубже покрытия поверхности, поэтому их не должно быть сложно замаскировать. Для этого есть специальные средства, но другие используют более простые решения (в зависимости от характера повреждения), например, лак и узкую кисть и закрашивают повреждение с помощью хозяйственных товаров.
В этом случае самое главное - красиво заливать и соответствовать одному цвету. На рынке также есть специальные маркеры, которые предназначены именно для таких случаев, они бывают разных цветов и могут помочь в маскировании вмятин. Правда, такой метод подойдет только, если дефект на небольшом участке.
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Специальной шпатлевкой можно заполнить щели в полу, царапины и вмятины. Оштукатуренную им поверхность нужно будет снова покрыть.
Следует помнить, что покрытие тоже многое определяет. Масло также может покрыть небольшую часть общей площади, но оно менее устойчиво к механическим воздействиям и царапинам. Лак более стойкий, но когда его нужно обновить, придется покрыть всю площадь пола.
2. Отслаивающиеся доски
Обычно это один из примеров неправильного использования. Для деревянных полов существуют определенные температурные и влажностные режимы (обычно в зависимости от конкретного продукта, но соответствующие нормальным условиям в помещении, поэтому нет необходимости специально приспосабливаться к полу). Это также может быть результатом повышенной влажности, например, затопления. Также эта проблема может быть вызвана слишком большим количеством влаги в самих досках перед их укладкой на основу или из-за неправильного расчета периметра, других ошибок монтажа, некачественного клея.
Неправильная установка является решающим фактором, поскольку может случиться так, что отваливаться начнут все доски. Устранив текущую проблему, вы сэкономите деньги и время на новую обработку. Поэтому, хоть и болезненно, но в некоторых случаях полное перекрытие может быть единственным надежным способом. Нужно быть готовым, чтобы не повторить сделанных ошибок, осуществить правильный монтаж и, конечно, придется выделить дополнительный капитал.
Практично, если деревянные доски были прикручены к основанию или были закреплены с помощью крепежного инструмента - их нужно будет снова закрепить. Однако в настоящее время такие покрытия, как паркет, в основном клеятся. В этом случае рекомендуется просверлить отверстия и залить специальный клей - клей заполняет зазор между доской и основанием, затем покрытие при надавливании приклеивается. Отверстия заполняются деревянными заглушками.
3. Плесень.
Черные или белые пятна - признак размножения плесени. Опять же, это происходит из-за чрезмерной влажности в доме. Поскольку плесень и ее споры чрезвычайно вредны для человеческого организма, проблема влажности должна быть решена. Итак, первым делом нужно устранить причину появления плесени. Основные из них - влажность и плохая циркуляция воздуха в помещении. Конечно, в случае затопления под полом может скопиться влага, тогда покрытие обычно приходится демонтировать до основания.
Как только вы найдете причину, можете заняться механическим удалением плесени. При шлифовании поверхности, покрытой плесенью, рекомендуется использовать профессиональные средства защиты, так как полностью удалить споры плесени при очистке с помощью отбеливателя или других средств для чистки поверхностей невозможно. Если плесень широко распространилась, потребуется изменить часть или даже всю структуру. Если поражена большая часть площади пола, лучше все поменять, потому что споры мелкие, жизнеспособные, но часто незаметные.
4. Потемневшие участки.
Потемневшие или даже почерневшие пятна на деревянном полу обычно являются виной вашего питомца - если ваша кошка или собака еще не научились заниматься своими делами на открытом воздухе, больше всего пострадает напольное покрытие.
В первую очередь, стоит отшлифовать покрытие. К сожалению, из-за цвета всю площадь надо шлифовать. Это болезненное решение, но менее затратное, чем повторное покрытие.
Если шлифовка не помогает - тогда существующие доски нужно будет заменить. Если вам удастся заменить определенные доски, позже вам придется согласовать цвет. Однако существуют разные варианты окраски дерева - при необходимости древесину можно побелить и подкрасить по-разному. Если вы никуда не торопитесь, стоит подождать, потому что через некоторое время разница между новыми и старыми досками может стать менее заметной (но может остаться). Лучше всего оставить несколько деревянных досок того же цвета на случай непредвиденных обстоятельств.
Надеемся что матерал вам поможет решить некоторые проблемы с напольными покрытиями, если таковые будут. С уважением, МОС ПАРКЕТ