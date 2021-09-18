Как решить 4 распространенные проблемы деревянных полов

Во многих случаях повторная шлифовка всей площади, замена части или всего напольного покрытия может спасти от проблем. Однако это не очень дешевое решение. Некоторые проблемные места можно замаскировать ковриками или просто проигнорировать. Но вы же установили деревянный пол не для того, чтобы скрыть его, не так ли?

1. Царапины и дефекты.

Царапины на деревянных полах часто не глубже покрытия поверхности, поэтому их не должно быть сложно замаскировать. Для этого есть специальные средства, но другие используют более простые решения (в зависимости от характера повреждения), например, лак и узкую кисть и закрашивают повреждение с помощью хозяйственных товаров.

В этом случае самое главное - красиво заливать и соответствовать одному цвету. На рынке также есть специальные маркеры, которые предназначены именно для таких случаев, они бывают разных цветов и могут помочь в маскировании вмятин. Правда, такой метод подойдет только, если дефект на небольшом участке.

Многие производители предлагают к своим напольным покрытиям ремонтные комплекты, которые уже проверены и позволяют устранить дефекты, сделать их практически не видимыми. Подобную продукцию можно найти на сайте МОС ПАРКЕТ - https://mos-parket.ru/soputka/remontnyy-komplekt