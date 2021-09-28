Как не заболеть в осенне-зимний период? 

вторник, 28 сентября 2021 | 06:12    
Человек
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Дубненские врачи рекомендуют.

По мнению врачей, не заболеть осенью и зимой можно, однако необходимо приложить к этому определённые усилия.

Тёплый и солнечный летний период закончился, впереди всех нас ожидают три морозных месяца с обжигающими, пронизывающими ветрами, обильными снегопадами и опасным гололёдом. Наступило время свитеров, шапок, курток и пальто.

Так как же помочь себе и не заболеть в осенне-зимний период?

Профилактика  сезонных заболеваний  является одним из основных методов лечения  всех простудных заболеваний и для этого нужно сделать определённые шаги.

Совсем недавно многие  дубненцы активно  плавали, загорали, проводили время на берегах водоёмов, на садово-дачных участках, в лесопарковых зонах или просто прогуливались по тихим городским улицам. С приходом промозглых осенних дней, большая часть людей предпочитает пересидеть сезонную непогоду дома, в тепле и чаще всего у телевизора. И если осенью это воспринимается достаточно легко, то с приходом новогодних праздничных дней сделать это становится намного труднее. Зима - время весёлых праздников, больших мероприятий, утренников в детских учреждениях, время школьных каникул, необходимых поездок и важных встреч. Однако не следует забывать, что это ещё и время недремлющих ОРВИ и гриппа.

Врачи делятся несколькими простыми советами для профилактики и предотвращения простудных заболеваний:

  • Первое, что нужно запомнить, это перед выходом на улицу необходимо выбирать одежду по погоде, держать ноги, голову и поясницу в тепле.
  • Не забывайте плотно покушать, желательно горячие блюда, это поможет на какое-то время сохранить в теле тепло.
  • Старайтесь меньше посещать места массового скопления людей.
  • Даже если на улице сильный мороз, не забывайте во время прогулки или перед сном проветривать спальное помещение. Чем холоднее воздух, тем пассивнее вирусы, а стало быть, вероятность заболеть значительно снижается.
  • В периоды простуды пейте больше жидкости, это могут быть различные чаи, компоты, морсы и прочие полезные напитки.
  • Не забываем при этом получать как можно больше положительных эмоций, стрессы подавляют иммунитет. Старайтесь держать своё эмоциональное состояние под контролем, научитесь радоваться даже мелочам.
  • Помните, что здоровый сон помогает справиться с усталостью. Но, как гласит арабская пословица: сон не поможет, если у вас устала душа.

А для того чтобы не сомневаться в состоянии своего организма, необходимо хотя бы раз в год посещать врачей и сдавать анализы.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Тэги: 
здоровье
Опубликовал:
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