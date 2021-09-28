Как не заболеть в осенне-зимний период? 

По мнению врачей, не заболеть осенью и зимой можно, однако необходимо приложить к этому определённые усилия.

Тёплый и солнечный летний период закончился, впереди всех нас ожидают три морозных месяца с обжигающими, пронизывающими ветрами, обильными снегопадами и опасным гололёдом. Наступило время свитеров, шапок, курток и пальто.

Так как же помочь себе и не заболеть в осенне-зимний период?

Профилактика сезонных заболеваний является одним из основных методов лечения всех простудных заболеваний и для этого нужно сделать определённые шаги.

Совсем недавно многие дубненцы активно плавали, загорали, проводили время на берегах водоёмов, на садово-дачных участках, в лесопарковых зонах или просто прогуливались по тихим городским улицам. С приходом промозглых осенних дней, большая часть людей предпочитает пересидеть сезонную непогоду дома, в тепле и чаще всего у телевизора. И если осенью это воспринимается достаточно легко, то с приходом новогодних праздничных дней сделать это становится намного труднее. Зима - время весёлых праздников, больших мероприятий, утренников в детских учреждениях, время школьных каникул, необходимых поездок и важных встреч. Однако не следует забывать, что это ещё и время недремлющих ОРВИ и гриппа.

Врачи делятся несколькими простыми советами для профилактики и предотвращения простудных заболеваний:

Первое, что нужно запомнить, это перед выходом на улицу необходимо выбирать одежду по погоде, держать ноги, голову и поясницу в тепле.

Не забывайте плотно покушать, желательно горячие блюда, это поможет на какое-то время сохранить в теле тепло.

Старайтесь меньше посещать места массового скопления людей.

Даже если на улице сильный мороз, не забывайте во время прогулки или перед сном проветривать спальное помещение. Чем холоднее воздух, тем пассивнее вирусы, а стало быть, вероятность заболеть значительно снижается.

В периоды простуды пейте больше жидкости, это могут быть различные чаи, компоты, морсы и прочие полезные напитки.

Не забываем при этом получать как можно больше положительных эмоций, стрессы подавляют иммунитет. Старайтесь держать своё эмоциональное состояние под контролем, научитесь радоваться даже мелочам.

Помните, что здоровый сон помогает справиться с усталостью. Но, как гласит арабская пословица: сон не поможет, если у вас устала душа.

А для того чтобы не сомневаться в состоянии своего организма, необходимо хотя бы раз в год посещать врачей и сдавать анализы.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.