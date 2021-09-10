Как, где и зачем сдавать лом алюминия

Лом алюминия - неплохой источник дополнительного дохода, так как цена на лом алюминия заметно выше, чем у лома чугуна, железа и стали. Однако, существует ряд особенностей, с учетом которых можно ещё более повысить свой доход.

Точки приема вторсырья

Лом алюминия, как и другие виды цветных металлов, принимают в пунктах приема цветмета. Его сбором занимаются не только частные лица и организации, но и посредники, у которых стоимость может быть занижена.

Для владельцев вторсырья есть следующие точки приема:

пункты приема вторичного сырья;

профессиональные перекупщики;

базы металлолома;

перерабатывающие производства;

специализированные заготовительные компании.

Важно: чем крупнее и солиднее предприятие, тем стоимость приемки у него выше.

Как правило, приемные пункты и перекупщики предлагают меньшую цену, но они предпочтительнее, когда речь идет о небольших объемах, так как доставка на удалённые базы и производства потребует дополнительных затрат, которые разница в цене может не покрыть.

Цены на перерабатывающих производствах всегда выше, но по ним они и принимают только крупные партии лома (от 100 кг и выше).

Основные факторы, влияющие на цену

Поэтому - о цене. Рынок этот высококонкурентный и цены у приемщиков практически одинаковые.

Степень очистки и содержание металла. Полностью очищенный от посторонних включений лом (к примеру, электрический кабель без изоляции и обмотки) и ценится выше, чем включенный в изделие, откуда его ещё надо суметь извлечь. Дополнительно для кабеля важными критериями цены являются его толщина, марка, диаметр жилы.

Транспортировка. Даже если она анонсируется как бесплатная, то в её стоимость всё равно закладывается цена на топливо, работа водителя и грузчиков, износ транспортных средств и так далее.

Цена на бирже и курс доллара. Алюминий - биржевой товар и колебания цен могут быть значительными. Но эта информация скорее для специализированных поставщиков алюминиевого лома - на стоимость мелких партий почти не влияет.

Размер партии. При регулярных плановых поставках крупных объемов, цены назначаются на 20% и выше.

Дополнительные услуги

Оказываются специализированными компаниями. Услуги могут потребоваться, если необходимо предварительно подготовить товар к сдаче, а своей такой возможности нет:

извлечь кабель из грунта или демонтировать его из строений;

компактно упаковывать для перевозки, взвесить и дать предварительную оценку стоимости;

доставить к точке приемки.

Надеюсь, этот краткий обзор поможет как частным лицам, так и производствам не только получить прибыль, но и сэкономить ценные природные ресурсы, необходимые для производства алюминия.