Изменение в маршрутах №9 и №12

Для снижения трафика и загруженности перекрестка ул. Молодежная – ул. Жолио-Кюри с 11.09.2012г. (на время проведения аварийно-восстановительных работ на сети теплоснабжения, проходящей под участком дороги ул. Мира, в районе д. 4) внесены изменения в схемы движения автобусов, следующих по маршрутам № 9 и № 12, а именно: ул. Мира (остановка «Поликлиника») — ул. Мещерякова — ул. Векслера — ул. Жолио-Кюри – ул. Молодежная (остановка «Котельная») — далее по действующим маршрутам.