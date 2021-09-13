Изменение в маршрутах №9 и №12

понедельник, 13 сентября 2021 | 09:04    
Новости
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Уважаемые дубненцы!

Для снижения трафика и загруженности перекрестка ул. Молодежная – ул. Жолио-Кюри с 11.09.2012г. (на время проведения аварийно-восстановительных работ на сети теплоснабжения, проходящей под участком дороги ул. Мира, в районе д. 4) внесены изменения в схемы движения автобусов, следующих по маршрутам №  9 и  № 12, а именно: ул. Мира (остановка «Поликлиника») — ул. Мещерякова — ул. Векслера — ул. Жолио-Кюри – ул. Молодежная (остановка «Котельная»)  — далее по действующим маршрутам.

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