Итальянские бренды косметики представили на конференции в ОЭЗ «Дубна»

Группа компаний «Италкосметика» является эксклюзивным дистрибьютором в России профессиональной косметики для волос итальянских брендов Selective Professional, BAREX Italiana, Kezy и Tefia. Она прошла все этапы развития дистрибьюции и сегодня вышла на новый виток, имея за годы своей деятельности расширение дистрибьюторской сети в 74 регионах России, создание учебного центра, организацию различных шоу стилистов, мастер-классов для профессионалов парикмахерского искусства, участие в многочисленных отраслевых выставках по всей стране, а также организацию собственного производства на территории особой экономической зоны в Дубне.

Конференция, прошедшая в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», была посвящена 25-летию ГК «Италкосметика». На нее пригласили дистрибьюторов, которые в течение многих лет сотрудничают с компанией, потенциальных партнеров - около 100 региональных компаний из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Выступая перед участниками форума, президент ГК «Италкосметика» Константин Полонский рассказал о преимуществах косметических средств для волос, разработанных и созданных международной командой профессионалов на основе натуральных ингредиентов и самых современных технологий, их востребованности в салонах и парикмахерских нашей страны, популярности у профессиональных стилистов. В том числе была отмечена успешная деятельность на территории особой экономической зоны «Дубна» ее резидента компании «Полекс Бьюти», на заводе которой налажено производство продукции марки Tefia.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Виктория Халимендик отметила высокий профессионализм команды «Италкосметика», пожелала компании расширять географию продаж, новых партнеров-дистрибьюторов и дальнейшего развития. Она заверила, что Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» будет делать все для того, чтобы резиденту «Полекс Бьюти» было максимально комфортно работать на территории технико-внедренческой зоны.

Участники конференции посетили современный завод «Полекс Бьюти», где им продемонстрировали новейшее высокотехнологичное оборудование, а также ознакомили с этапами производства профессиональных косметических средств для стайлинга, ухода за волосами и их окрашивания итальянского бренда «Tefia».