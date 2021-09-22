История: Дубненская городская больница. Часть 6

Лучевые методы диагностики получили колоссальное развитие в последние годы. А Дубненская больница всегда шла в ногу со временем.

На начальных этапах в распоряжении двух врачей-рентгенологов были флюорограф и рентгеновский аппарат, проводились рентгенография (с получением статичного, одномоментного, плоского изображения органа) и рентгеноскопия (изображение изучаемых внутренних органов в режиме реального времени).

Значительным прорывом стало приобретение цифровых флюорографов и маммографов. Эти аппараты хранят в своей памяти снимки пациентов, что значительно облегчает работу врачей-специалистов.

Один из первых аппаратов магнитно-резонансной томографии также появился в нашей больнице. Чтобы его установить и смонтировать, пришлось даже разобрать стену лечебного корпуса.

На сегодняшний день в Дубненской горбольнице два аппарата МРТ и один компьютерный томограф. В течение года выполняется около 6000 КТ-исследований, около 7000 МРТ-исследований. Выполняется 23500 диагностических и 13500 профилактических рентгенологических исследований.

Ряд сложнейших хирургических вмешательств также проводится под контролем рентгеновской техники. Так, за 2020 год было проведено более 4000 рентгенохирургических вмешательств.