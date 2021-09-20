История: Дубненская городская больница. Часть 5

понедельник, 20 сентября 2021 | 10:23
Регион11
С разрастанием больничного городка появилось отдельное здание для инфекционного отделения. В 2010 году его фасад приобрел новый, современный вид, а во внутренних помещениях был проведен капитальный ремонт.
Сегодня в инфекционном стационаре проходят лечение и дети, и взрослые, причем не только дубненцы, но также жители близлежащих городов и поселков.
Отделение имеет в своем составе девять мельцеровских боксов (индивидуальный комплекс состоит из тамбура, палаты, санитарного узла, а также шлюза для входа персонала) и девять полубоксов. Здесь имеется всё необходимое для оказания квалифицированной помощи пациентам.
Для приема больных в приемном покое выделено отдельное помещение.
Прием амбулаторных больных ведется в кабинете инфекционных заболеваний. Кроме того, на постоянной основе функционирует служба по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции.