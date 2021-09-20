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История: Дубненская городская больница. Часть 5

понедельник, 20 сентября 2021 | 10:23    
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С разрастанием больничного городка появилось отдельное здание для инфекционного отделения. В 2010 году его фасад приобрел новый, современный вид, а во внутренних помещениях был проведен капитальный ремонт.

Сегодня в инфекционном стационаре проходят лечение и дети, и взрослые, причем не только дубненцы, но также жители близлежащих городов и поселков. 

Отделение имеет в своем составе девять мельцеровских боксов (индивидуальный комплекс состоит из тамбура, палаты, санитарного узла, а также шлюза для входа персонала) и девять полубоксов. Здесь имеется всё необходимое для оказания квалифицированной помощи пациентам. 

Для приема больных в приемном покое выделено отдельное помещение. 

Прием амбулаторных больных ведется в кабинете инфекционных заболеваний. Кроме того, на постоянной основе функционирует служба по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции. 

Тэги: 
краеведение
ДГБ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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