История: Дубненская городская больница. Часть 5

Сегодня в инфекционном стационаре проходят лечение и дети, и взрослые, причем не только дубненцы, но также жители близлежащих городов и поселков.

Отделение имеет в своем составе девять мельцеровских боксов (индивидуальный комплекс состоит из тамбура, палаты, санитарного узла, а также шлюза для входа персонала) и девять полубоксов. Здесь имеется всё необходимое для оказания квалифицированной помощи пациентам.

Для приема больных в приемном покое выделено отдельное помещение.

Прием амбулаторных больных ведется в кабинете инфекционных заболеваний. Кроме того, на постоянной основе функционирует служба по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции.