Поздравляем с юбилеем дубненского хирурга Петра Григорьевича Ванчурова

Воспитанник спортшколы «Дубна» Константин Попов стал чемпионом Московской области по быстрым шахматам среди мужчин.

Воспитанник спортшколы «Дубна» Константин Попов стал чемпионом Московской области по быстрым шахматам среди мужчин.

На стадионе СК "Волна" состоялся отложенный футбольный турнир «Dubna Summer Cup 2021» для участников 2013 и 2014 г.р.

На стадионе СК "Волна" состоялся отложенный футбольный турнир «Dubna Summer Cup 2021» для участников 2013 и 2014 г.р.

14.09.2021 | 12:48

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