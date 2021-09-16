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Поздравляем с юбилеем дубненского хирурга Петра Григорьевича Ванчурова

четверг, 16 сентября 2021 | 12:15    
Новости
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Замечательный специалист, хирург взрослой поликлиники Дубненской городской больницы и врач с более чем 40-летним стажем.

Приятным сюрпризом ко дню рождения Петра Григорьевича Ванчурова стали поздравления депутата Государственной Думы Российской Федерации Ирины Константиновны Родниной. А заместитель главы городской администрации Максим Андреевич Тихомиров вручил юбиляру почетную грамоту в знак признания заслуг.

От всей души поздравляем Петра Григорьевича с праздником!

Тэги: 
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