Поздравляем с юбилеем дубненского хирурга Петра Григорьевича Ванчурова

четверг, 16 сентября 2021 | 12:15
Новости490
Замечательный специалист, хирург взрослой поликлиники Дубненской городской больницы и врач с более чем 40-летним стажем.
Приятным сюрпризом ко дню рождения Петра Григорьевича Ванчурова стали поздравления депутата Государственной Думы Российской Федерации Ирины Константиновны Родниной. А заместитель главы городской администрации Максим Андреевич Тихомиров вручил юбиляру почетную грамоту в знак признания заслуг.
От всей души поздравляем Петра Григорьевича с праздником!