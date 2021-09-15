История: Дубненская городская больница. Часть 4

среда, 15 сентября 2021 | 15:52    
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И вновь, в преддверии юбилея Дубненской городской больницы, обратимся к интересным фактам из ее 75-летней истории. Сегодня поговорим о лабораторной диагностике – важнейшем звене в лечебно-диагностическом процессе.

Среди диагностических служб клиническая лабораторная диагностика занимает особое место. Она дает практическому здравоохранению около 80% объема объективной информации, необходимой для своевременной и точной постановки диагноза, для контроля за эффективностью проводимого лечения.

Лабораторная служба обеспечивает повседневные запросы лечащих врачей в наиболее распространенных исследованиях, а также экстренное их выполнение в ургентной (неотложной) практике.

В Дубне эта служба активно развивалась вместе с городской больницей. И хотя собственное помещение для специалистов этого профиля было выделено не сразу, врачи-лаборанты осваивали новые методики, старались внедрять перспективные разработки медицинской науки.

В настоящее время Дубненская больница имеет одну из самых мощных и современных лабораторий в Московской области. В службе работают 11 высококвалифицированных врачей. В год выполняется более 4,5 млн анализов.

Клинико-диагностическое отделение выполняет общеклинические, гематологические, иммунологические, цитологические, биохимические, микробиологические и другие исследования, имеющие высокую аналитическую и диагностическую надежность.

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