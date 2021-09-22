Грибной сезон в разгаре

среда, 22 сентября 2021 | 12:34    
Человек
     1
Сентябрь – время сбора грибов. Специалисты-диетологи советуют добавлять этот полезный природный продукт в свой рацион.

По данным, опубликованным в журнале Food Science & Nutrition, всего полстакана грибов (без добавления соли и жира) увеличивает потребление питательных микроэлементов. В рамках национального исследования здоровья и питания, ученые проанализировали использование в пищу различных грибов взрослыми и подростками. Результаты показали, что добавление 84 г (или 1/2 стакана) таких грибов, как подосиновики и белые, увеличивает поступление в организм пищевых волокон, калия, селена, цинка и холина. Включение в рацион грибов-вешенок повышает уровень витамина D на 13%. При отсутствии этих ключевых питательных веществ повышается риск развития артериальной гипертонии, болезней глаз, остеопороза и других хронических состояний.

Исследователи отмечают, что добавление грибов помогает сбалансировать характер питания и способствует профилактике заболеваний.

Но не надо забывать о том, что грибы могут быть и ядовитыми, поэтому употреблять в пищу можно только проверенные грибы, в которых вы уверены.

Тэги: 
питание
здоровье
советы
Читать Дубна.Ru в
21.09.2021 | 10:07   
Человек
    7
Нужно ли носить компрессионные чулки во время беременности?
Во время вынашивания ребенка организм женщины подвергается большой нагрузке. Кровеносной системе материнского тела...
здоровье | советы
16.09.2021 | 13:26   
Человек
    13
Электрику на заметку: соединительные и концевые муфты - как они работают?
Соединение или концевание кабелей и подключение проводов к электрическому оборудованию невозможно без использования...
советы | электроэнергия
18.09.2021 | 12:24   
Человек
    13
Шоу-программы на детский праздник: виды и особенности
Наверное, каждый родитель хоть раз в жизни сталкивался с вопросом: «Как организовать праздничное мероприятие для детей?»
праздник | дети | советы
18.09.2021 | 19:13   
Человек
    14
Как решить 4 распространенные проблемы деревянных полов
Ничто так не придаст вашему дому особую изюминку как пол из натурального дерева. Но красота древесины лиственных пород...
ремонт | строительство | советы
21.09.2021 | 12:17   
Человек
    172
Как восстановить своё здоровье после перенесённого COVID-19
На вопросы отвечает заведующая терапевтическим отделением МСЧ №9 Чернова Т.М.
коронавирус | советы | важное