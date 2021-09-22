Грибной сезон в разгаре

По данным, опубликованным в журнале Food Science & Nutrition, всего полстакана грибов (без добавления соли и жира) увеличивает потребление питательных микроэлементов. В рамках национального исследования здоровья и питания, ученые проанализировали использование в пищу различных грибов взрослыми и подростками. Результаты показали, что добавление 84 г (или 1/2 стакана) таких грибов, как подосиновики и белые, увеличивает поступление в организм пищевых волокон, калия, селена, цинка и холина. Включение в рацион грибов-вешенок повышает уровень витамина D на 13%. При отсутствии этих ключевых питательных веществ повышается риск развития артериальной гипертонии, болезней глаз, остеопороза и других хронических состояний.

Исследователи отмечают, что добавление грибов помогает сбалансировать характер питания и способствует профилактике заболеваний.

Но не надо забывать о том, что грибы могут быть и ядовитыми, поэтому употреблять в пищу можно только проверенные грибы, в которых вы уверены.