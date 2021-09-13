График приема жителей города Дубны депутатами Совета депутатов на 14 сентября 2021 г.

понедельник, 13 сентября 2021 | 12:51
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прием проводится с 18.00 до 19.00
Левобережная часть города
ДК «Октябрь» ком. 222
ОРЕХОВСКАЯ Анна Андреевна
СЕМЕЧКИН Антон Владимирович
Микрорайон Большая Волга
здание библиотеки по ул. 9 Мая, дом 3
ЗЛОБИНА Елена Алексеевна
СИДОРЕНКО Сергей Борисович
Микрорайон ЧЕРНАЯ РЕЧКА
здание библиотеки по ул. Московская, дом 6, детский отдел
ВИКУЛИН Ярослав Николаевич
Институтская часть города
здание Администрации по ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 116
ШЕСТОВ Борис Васильевич