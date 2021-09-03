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Государственная кадастровая оценка недвижимости в Московской области в 2022–2023 годах

пятница, 03 сентября 2021 | 16:57    
Новости
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Министерством имущественных отношений Московской области принято решение о проведении государственной кадастровой оценки в 2022-2023 годах.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в ближайшие 2 года будет проведена переоценка недвижимости на территории Московской области:

  • в 2022 году всех земельных участков,
  • в 2023 году объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и др.

Проводить кадастровую оценку будет Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр кадастровой оценки», которое начало прием документов о характеристиках объектов. 

Жителям Московской области предлагается уточнить характеристики принадлежащей им недвижимости. Для этого необходимо  заполнить декларацию о характеристиках объекта недвижимости (порядок заполнения декларации и форму можно посмотреть на официальном сайте ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» в разделе «Кадастровая оценка» (https://www.ckomo.ru/01.03.02/326)). 

Декларацию можно направить одним из следующих способов:

  1. напрямую в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки»,
  2. через МФЦ Подмосковья,
  3. через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в рамках госуслуги «Подача декларации о характеристиках объекта недвижимости» (https://uslugi.mosreg.ru/services/20805),
  4. почтовым отправлением с уведомлением по адресу: 143407, Московская область,  г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1,
  5. на электронную почту ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» (cko-mo@mosreg.ru), файл-декларацию необходимо заверить усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Декларация подается в отношении каждого объекта недвижимости отдельно.

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма, утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

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