Государственная кадастровая оценка недвижимости в Московской области в 2022–2023 годах

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в ближайшие 2 года будет проведена переоценка недвижимости на территории Московской области:

в 2022 году всех земельных участков,

в 2023 году объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и др.

Проводить кадастровую оценку будет Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр кадастровой оценки», которое начало прием документов о характеристиках объектов.

Жителям Московской области предлагается уточнить характеристики принадлежащей им недвижимости. Для этого необходимо заполнить декларацию о характеристиках объекта недвижимости (порядок заполнения декларации и форму можно посмотреть на официальном сайте ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» в разделе «Кадастровая оценка» (https://www.ckomo.ru/01.03.02/326)).

Декларацию можно направить одним из следующих способов:

напрямую в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки», через МФЦ Подмосковья, через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в рамках госуслуги «Подача декларации о характеристиках объекта недвижимости» (https://uslugi.mosreg.ru/services/20805), почтовым отправлением с уведомлением по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1, на электронную почту ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» (cko-mo@mosreg.ru), файл-декларацию необходимо заверить усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Декларация подается в отношении каждого объекта недвижимости отдельно.

Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее форма, утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».