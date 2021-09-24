Установка распашных ворот в Москве и Московской области

пятница, 24 сентября 2021 | 13:55    
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Компания «GOOD-ZABOR» работает на рынке уже почти десять лет. За это время стала одним из лидеров рынка, услугами которого воспользовались тысячи клиентов, частных лиц и организаций.

Основным направлением деятельности фирмы является монтаж заборов из профнастила, сетки рабицы, евроштакетника и древесины, а также устанавливаем откатные и распашные ворота, шлагбаумы, калитки.

Над каждым проектом ведется индивидуальная работа. Выполняются необходимые замеры, расчеты и инженерные изыскания, выпускается проектная и рабочая документация, спецификации. Работы осуществляются по договору, составляется смета. Собственное производство позволяет осуществлять производство любых размеров металлических ворот распашного типа, а также других конструктивных элементов (рамы и каркасы, столбы, полотна). Проектируем автоматику, использующую электрические приводы с дистанционным управлением, плотным закрытием проемов. Надежный механизм открывания, с правильно подобранным типом петель, рассчитанных на необходимые нагрузки, работающих бесшумно.

Монтаж выполняют бригады профессиональных рабочих, соблюдаются все требования строительных нормативов. Каждый элемент устанавливается тщательно, с надежным креплением, установкой уплотнителей, проверкой уровня и контролем.

Преимущества

  • Работа на рынке с 2012 года;
  • Собственная производственная база, оснащенная современными моделями станков и другим оборудованием;
  • Профессиональный персонал с большим опытом;
  • Доставка своим автотранспортом;
  • Обслуживаем объекты в Москве и Московской области;
  • Доступные расценки;
  • Предоставление гарантий.

Безупречное качество и современный сервис

Устанавливаем распашные ворота и ограждения в частных домах, гаражных кооперативах, на въездных КПП на территорию коттеджных поселков, производств, складских комплексов, различных инфраструктурных объектов и огороженной территорией. Конструкция ворот изготавливается из высоко прочного металла, в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ и отраслевых стандартов. Производится дополнительная обработка, с нанесением слоя цинкового, порошкового или лакокрасочного покрытия. Ворота не ржавеют, предназначены для эксплуатации при любых погодных условиях. Могут быть автономными, либо использовать автоматическую систему с дистанционным управлением, открытием створок с пульта или сигнала с брелока.

К каждому клиенту обеспечивается индивидуальный подход. Предварительные консультации можно получить бесплатно, обратившись к специалистам по указанным на сайте телефонам, написав через форму обратной связи, либо приехав в офис. Будет выбрано оптимальное решение для конкретного объекта, с учетом его особенностей и различных нюансов, всех пожеланий и требований заказчика.

У нас можно заказать заборы, вороты и калитки «под ключ», с разработкой проекта, изготовлением и установкой конструкций. Компания предлагает гибкую ценовую политику. Цены являются доступными, оплату можно производить любым удобным способом, на крупных заказах, для организаций и других постоянных клиентов, предоставляются хорошие скидки.

Тэги: 
благоустройство
советы
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
Читать Дубна.Ru в
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