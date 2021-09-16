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Глава Дубны поздравил с юбилеем доктора физико‑математических наук

четверг, 16 сентября 2021 | 16:33    
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Глава Дубны Сергей Куликов поздравил с юбилеем Спартака Михайловича Коренченко. Доктору физико-математических наук, профессору, ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет.

В военные годы Спартак Михайлович проходил службу в 113-м батальоне аэродромного обслуживания войск Дальневосточного фронта. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

В 1952 году пришел на работу в Лабораторию ядерных проблем, стоял у истоков создания ЛЯП и Объединенного института ядерных исследований. Является автором более 90 научных публикаций, имеет авторские свидетельства на изобретения.

Вручил Спартаку Михайловичу поздравительный адрес президента Владимира Путина, подарки от губернатора Андрея Воробьева – теплый плед и от города – часы и цветы. Пожелал крепкого здоровья и хорошего настроения.

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