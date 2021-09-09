Гидравлические лебедки: что из себя представляют и какие у них преимущества

Внешне устройство схоже с барабаном, внутри которого расположен планетарный редуктор. Таким оборудованием оснащают специальную технику, эвакуаторы, внедорожники, грузовые автомобили. Тяговые устройства широко применяются в сферах строительства, производства и сельского хозяйства.

Технические особенности этих агрегатов позволяют создать мощное тяговое усилие. Грузоподъемность конструкции варьируется в пределах от двух до тридцати тонн и более. Несмотря на такой широкий диапазон, внешний вид разных моделей гидравлических лебедок (на сайте https://глобалрес.рф/catalog/lebyedki/ гидравлические лебедки для различной техники) почти не отличается друг от друга. Основные отличия заключаются в принципе действия и комплектации.

Преимущества гидравлических лебедок

Надежность и прочность устройства. Долговечность увеличивает эксплуатационный срок оборудования.

Герметичность. Данный параметр позволяет применять тяговую установку при повышенной влажности или в сильно загрязненной местности.

Устойчивость к нагрузкам. Это обусловлено наличием нескольких систем защиты.

Компактность. Несмотря на тяговое усилие в широком диапазоне, лебедки не громоздкие.

Легкость в использовании. Эксплуатация агрегатов не вызывает сложностей, так как отличается автономностью.

Высокая тяговая способность.

Рекомендации по уходу за оборудованием

Рекомендации по уходу позволят продлить срок эксплуатации гидравлических лебедок:

Следует регулярно промывать механизм и менять масло. Такие действия необходимо осуществлять каждый сезон. Первая замена масла требуется через сорок часов после первого запуска.

При повышенной температуре рекомендуется применять в гидросистеме дополнительный теплообменник. Он способствует охлаждению агрегата.

Нужно следить за состоянием троса. Модели с металлическим тросом необходимо регулярно смазывать.

Для увеличения тяговой силы следует применять блок усиления.

При покупке оборудования следует уделить особое внимание оригинальности изделия и запчастей, а также гарантии, предоставляемой производителем. Рекомендуется приобретать агрегаты у официальных дилеров. Это обеспечивает гарантию качества и оптимальную цену.