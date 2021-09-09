Гидравлические лебедки: что из себя представляют и какие у них преимущества

четверг, 09 сентября 2021 | 18:48    
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Гидравлическая лебедка представляет собой мощную и надёжную конструкцию, предназначенную для вытягивания или поднятия массивных и тяжёлых объектов.

Внешне устройство схоже с барабаном, внутри которого расположен планетарный редуктор. Таким оборудованием оснащают специальную технику, эвакуаторы, внедорожники, грузовые автомобили. Тяговые устройства широко применяются в сферах строительства, производства и сельского хозяйства.

Технические особенности этих агрегатов позволяют создать мощное тяговое усилие. Грузоподъемность конструкции варьируется в пределах от двух до тридцати тонн и более. Несмотря на такой широкий диапазон, внешний вид разных моделей гидравлических лебедок (на сайте https://глобалрес.рф/catalog/lebyedki/ гидравлические лебедки для различной техники) почти не отличается друг от друга. Основные отличия заключаются в принципе действия и комплектации.

Преимущества гидравлических лебедок

  • Надежность и прочность устройства. Долговечность увеличивает эксплуатационный срок оборудования.
  • Герметичность. Данный параметр позволяет применять тяговую установку при повышенной влажности или в сильно загрязненной местности.
  • Устойчивость к нагрузкам. Это обусловлено наличием нескольких систем защиты.
  • Компактность. Несмотря на тяговое усилие в широком диапазоне, лебедки не громоздкие.
  • Легкость в использовании. Эксплуатация агрегатов не вызывает сложностей, так как отличается автономностью.
  • Высокая тяговая способность.

Рекомендации по уходу за оборудованием

Рекомендации по уходу позволят продлить срок эксплуатации гидравлических лебедок:

  • Следует регулярно промывать механизм и менять масло. Такие действия необходимо осуществлять каждый сезон. Первая замена масла требуется через сорок часов после первого запуска.
  • При повышенной температуре рекомендуется применять в гидросистеме дополнительный теплообменник. Он способствует охлаждению агрегата.
  • Нужно следить за состоянием троса. Модели с металлическим тросом необходимо регулярно смазывать.
  • Для увеличения тяговой силы следует применять блок усиления.

При покупке оборудования следует уделить особое внимание оригинальности изделия и запчастей, а также гарантии, предоставляемой производителем. Рекомендуется приобретать агрегаты у официальных дилеров. Это обеспечивает гарантию качества и оптимальную цену.

Тэги: 
авто
шоппинг
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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