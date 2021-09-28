Геологическая практика студентов университета «Дубна» в горном Крыму

вторник, 28 сентября 2021 | 16:47    
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Студенты кафедры общей и прикладной геофизики Университета «Дубна» под руководством преподавателей Г.П. Шунейкина и В.С. Степченкова провели геологическую практику в горном Крыму.

Крым — настоящая «кузница» геологических кадров. Он привлекал и продолжает привлекать внимание очень многих исследователей. Здесь проводили работы такие знаменитые ученые, как академик В.И. Вернадский — выдающийся естествоиспытатель, минералог, геохимик и биогеохимик; академик В.А. Обручев — геолог и географ, выдающийся исследователь Центральной Азии и Сибири; академик А.Е. Ферсман — геохимик и минералог, кристаллограф, геолог и географ.

На геологической практике студентам предстояло:

  1. закрепить и углубить теоретические и практические знания по общей геологии,
  2. познакомиться с геологическим строением Крыма и его особенностями,
  3. изучить современные и древние геологические процессы,
  4. получить навыки полевой геологической работы,
  5. понять роль геологов и геофизиков в современном геологоразведочном процессе.

Было сформировано 3 бригады, у каждой — свой бригадир, свое геологическое оборудование и ответственность за результат работы.

Студенты освоили правила работы на обнажении, с горным компасом, правила ведения личного полевого дневника. Приобрели навыки описания геологических разрезов, ориентирования на местности и гeoгpaфической привязки точек наблюдений. Научились видеть и мыслить геологически и геофизически.

Здесь, в Крыму, студенты увидели и изучили в обнажениях (то есть на поверхности) такие горные породы, которые встретятся потом при поисках и разведке полезных ископаемых на глубинах в несколько километров. Это и горные породы-коллекторы (нефтегазосодержащие), и породы-покрышки (флюидоупоры), и многое другое.

Крымская практика — это большое событие для студентов. Каждый, кто прошёл практику, запоминает её на всю жизнь. Навсегда останутся в памяти удивительные красоты Крыма, первые маршруты и первые уроки коллективной работы с товарищами.

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