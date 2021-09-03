Где взять кредит на автомобиль? Топ-5 предложений

Платой за использование средств являются проценты в размере 5-15% годовых, перечисляемые финансовому учреждению. Рассмотрим особенности подобных займов, а также топ-5 банков с наиболее выгодными условиями кредитования для покупки авто.

Специфика автокредитования

Автокредит представляет собой целевой займ до 8 миллионов рублей на покупку нового или подержанного автомобиля, который можно использовать только в личных целях. При приобретении транспортного средства для производственной деятельности, как правило, оформляется коммерческий автозайм с суммой кредитования до 100 миллионов рублей.

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Автозаймы имеют несколько особенностей:

Первоначальный взнос. Аванс, который заемщику придется внести из собственных средств, составляет до 50% от стоимости машины. Заемщикам могут быть предложены льготные программы кредитования без первоначального взноса, но с увеличенной процентной ставкой;

Аванс, который заемщику придется внести из собственных средств, составляет до 50% от стоимости машины. Заемщикам могут быть предложены льготные программы кредитования без первоначального взноса, но с увеличенной процентной ставкой; Залог, которым выступает купленный автомобиль. До погашения кредита его нельзя подарить и продать. В случае неуплаты ежемесячных платежей банк имеет право изъять машину и реализовать ее в счет погашения долга;

До погашения кредита его нельзя подарить и продать. В случае неуплаты ежемесячных платежей банк имеет право изъять машину и реализовать ее в счет погашения долга; Страхование КАСКО, защищающее риски банка от возможного удешевления стоимости авто при его повреждении, износе, а также краже.

Заемные средства при этом перечисляются на счет салона – юридического лица, передающего право собственности на транспортное средство. Пользоваться автомобилем – при условии своевременной оплаты взносов – можно сразу после совершения сделки.

Тинькофф

Одним из финансовых учреждений, наиболее лояльным к автолюбителям, считается Тинькофф Банк. Он выдает средства на новые машины, а также подержанные, которые покупаются с рук. Чтобы подтвердить факт покупки, заемщику необходимо предоставить в банк документы на автомобиль.

Условия займа:

процентная ставка – от 7,9% годовых;

сумма кредита – до 3 миллионов рублей;

срок – 1-5 лет;

первоначальный взнос – 0%;

время оформления – 2 дня.

Основными требованиями к заемщику являются регистрация на территории РФ, а также возраст от 18 лет. КАСКО, подтверждение дохода, поручители при оформлении ссуды не требуются.

Банк Сетелем

Условия займа:

процентная ставка – от 11,4% годовых;

сумма кредита – до 8 миллионов рублей;

срок - от 1-5 лет;

первоначальный взнос – 0%;

время оформления – 3 дня.

Финансовое учреждение входит в группу Сбербанка и считается одним из наиболее надежных в стране. Банк сотрудничает с крупными автодилерами и предлагает льготное кредитование от производителей в рамках партнерских программ.

Газпромбанк

Условия займа:

процентная ставка – от 5,6% годовых;

сумма кредита – до 5 миллионов рублей;

срок – 1-5 лет;

первоначальный взнос – 0%;

время оформления – 7 дней.

Банк с государственным финансированием ждет от заемщиков документы: паспорт, заявление, трудовую книжку со стажем на последнем месте работы от 3 месяцев, а также справку 2-НДФЛ. Возраст потенциальных клиентов – от 20-70 лет.

Уралсиб

Условия займа:

процентная ставка – от 9,9% годовых;

сумма кредита – до 5 миллионов рублей;

срок – 1-5 лет;

первоначальный взнос – 20%;

время оформления – в течение суток.

Кредит доступен физическим лицам от 21-65 лет, а также индивидуальным предпринимателям с максимальной суммой кредитования до 1,5 миллионов рублей. При отказе от личного страхования банк имеет право поднять процентную ставку.

Росбанк Авто

Условия займа:

процентная ставка – от 6,4% годовых;

сумма кредита – до 6,5 миллиона рублей;

срок – 2-7 лет;

первоначальный взнос – 10%;

время оформления – 3 дня.

Программа кредитования подразумевает снижение ставки при оформлении полиса GAP. Заемщиками финансового учреждения могут стать физические лица от 23-65 лет, рассматривающие приобретение новых автомобилей. Справка 2-НДФЛ, а также стаж на последнем месте работы о 4 месяцев работы – необходимые условия банка.