Где можно провакцинироваться от Covid‑19 в Дубне?

В МСЧ №9 организована круглосуточная вакцинация против Covid-19 препаратами Спутник -V (двухкомпонентная вакцина) и Спутником Лайт (однокомпонентная вакцина). Записаться можно с 8:30 до 10:00 в кабинете 419 или по телефонам: 8 (496) 216-64-90 с 8.00 до 16.00; 8 (496) 214-62-15 с 16.00 до 8.00 следующего дня.

Прививочные кабинеты работают в двух поликлиниках Дубненской городской больницы: ул. Карла Маркса, 30, вход с ул. Володарского, и ул. 9 Мая, 7в, стр. 1. Предварительная запись осуществляется на портале госуслуг, в МФЦ и по телефону 122.

По коллективной заявке мобильная бригада ДГБ выезжает на предприятия и в организации, список желающих привиться нужно направить по электронной почте: mz_dubn_gb@mosreg.ru.

Для оформления электронного сертификата о вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис.

Массовая бесплатная вакцинопрофилактика осуществляется в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

Подумайте о своем здоровье, позаботьтесь о родных и близких. Сделайте прививку!