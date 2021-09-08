Где купить корпоративные подарки на Новый Год

Для чего нужны
Традиционно в рабочих коллективах именными презентами отмечали трудовые успехи и памятные даты. С приходом рынка эта традиция приобрела новое значение — помимо выделения производственных достижений, подарочные наборы с логотипом компании способны:
- укрепить корпоративный дух, поднять самооценку сотрудников;
- создать у клиентов и партнеров доверительное отношение к компании-производителю;
- познакомить потребителя с новинками ассортимента;
- привлечь внимание потенциальных покупателей.
В конечном счете любой брендированный промо-подарок — не просто функционален или приятен, но еще и активный двигатель бизнес-рекламы.
Что дарить на Новый год
Обычно корпоративные новогодние подарки дарят детям, причем даже их содержание традиционно — сладости и фрукты. Однако в этот праздник принято преподносить презенты и взрослым, а значит любые корпоративные наборы с логотипом будут уместны. Это могут быть:
- теплые вязаные предметы;
- элитный алкогольный напиток, дорогой кофе или шоколад;
- наборы чая, натурального меда, орехов;
- необычные елочные игрушки, гирлянды;
- оригинальные канцтовары;
- сувениры из натурального дерева или кожи.
В каталогах специализированных компаний представлены готовые решения для мужчин и женщин, сотрудников, партнеров, клиентов, бюджетные и VIP, из групп ЭКО и Антистресс. Все они могут быстро превратиться в брендированные новогодние подарки — клиенту нужно просто сделать заказ.
Оптимальное решение проблемы
Походы по магазинам в предпраздничные дни — не самый лучший вариант для приобретения корпоративных презентов. Намного эффективнее воспользоваться услугами подарочных фабрик, где предложат:
- реализацию идеи клиента в самые короткие сроки;
- создание уникальной упаковки с логотипом компании;
- выполнение всех договорных обязательств;
- твердые цены, льготные условия оплаты.
Заказчик может выбрать из готовых вариантов или проработать с дизайнерами и идеологами собственную концепцию. В любом случае при небольшой разнице в цене он получит гарантированный результат и уверенность, что деньги потрачены не зря.