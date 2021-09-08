Где купить корпоративные подарки на Новый Год

среда, 08 сентября 2021 | 22:43    
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Рыночная экономика смешала и по-новому расставила приоритеты, показав несколько перспективных направлений в развитии бизнеса. Одним из них являются брендированные наборы, из которых наибольшую рекламную значимость приобрели корпоративные подарки на Новый год — самый веселый и всеми любимый праздник свежих начинаний и позитива.

Для чего нужны

Традиционно в рабочих коллективах именными презентами отмечали трудовые успехи и памятные даты. С приходом рынка эта традиция приобрела новое значение — помимо выделения производственных достижений, подарочные наборы с логотипом компании способны:

  • укрепить корпоративный дух, поднять самооценку сотрудников;
  • создать у клиентов и партнеров доверительное отношение к компании-производителю;
  • познакомить потребителя с новинками ассортимента;
  • привлечь внимание потенциальных покупателей.

В конечном счете любой брендированный промо-подарок — не просто функционален или приятен, но еще и активный двигатель бизнес-рекламы.

Что дарить на Новый год

Обычно корпоративные новогодние подарки дарят детям, причем даже их содержание традиционно — сладости и фрукты. Однако в этот праздник принято преподносить презенты и взрослым, а значит любые корпоративные наборы с логотипом будут уместны. Это могут быть:

  • теплые вязаные предметы;
  • элитный алкогольный напиток, дорогой кофе или шоколад;
  • наборы чая, натурального меда, орехов;
  • необычные елочные игрушки, гирлянды;
  • оригинальные канцтовары;
  • сувениры из натурального дерева или кожи.

В каталогах специализированных компаний представлены готовые решения для мужчин и женщин, сотрудников, партнеров, клиентов, бюджетные и VIP, из групп ЭКО и Антистресс. Все они могут быстро превратиться в брендированные новогодние подарки — клиенту нужно просто сделать заказ.

Оптимальное решение проблемы

Походы по магазинам в предпраздничные дни — не самый лучший вариант для приобретения корпоративных презентов. Намного эффективнее воспользоваться услугами подарочных фабрик, где предложат:

  • реализацию идеи клиента в самые короткие сроки;
  • создание уникальной упаковки с логотипом компании;
  • выполнение всех договорных обязательств;
  • твердые цены, льготные условия оплаты.

Заказчик может выбрать из готовых вариантов или проработать с дизайнерами и идеологами собственную концепцию. В любом случае при небольшой разнице в цене он получит гарантированный результат и уверенность, что деньги потрачены не зря.

Тэги: 
подарки
шоппинг
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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