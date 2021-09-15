Гастроэнтерологическое отделение МСЧ №9

Цель отделения:

Наше гастроэнтерологическое отделение на 25 круглосуточных коек открыто и функционирует сравнительно недавно, с сентября 2020 г. Отделение располагается в хирургическом корпусе на втором этаже. В рабочий состав отделения входят: врач гастроэнтеролог, старшая медсестра, 4 постовых медсестры и 4 санитарки.

В отделении осуществляется оказание специализированной терапевтической помощи больным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, желчевыводящих путей и т.д.

В нашем отделении смогут проходить лечение жители Дубны, прикреплённые к МСЧ №9, дубненцы, прикреплённые к поликлинике на ул. 9 Мая, а также жители левого берега, нуждающиеся в лечении по нашему профилю. Кроме того у нас смогут пройти лечение жители Подмосковья по полису ОМС и ДМС и жители из других регионов: Кимры, Запрудни, Дмитрова, Талдома и Савёлова. Для госпитализации требуется направление от врача терапевта или любого другого специалиста. В наше отделение осуществляется в основном плановая госпитализация пациентов с любой патологией желудочно-кишечного тракта: желудка, пищевода, печени, поджелудочной железы, кишечника и т.д.

В отделении проводятся следующие инструментальные и лабораторные обследования:

УЗИ брюшной полости,

гастроскопия,

колоноскопия,

иригоскопия,

рентгенологические методы исследования,

компьютерная томография и другие, необходимые гастроскопические исследования.

В будущем планируется проведение РН-метрия, эластометрия печени. А также различный спектр лабораторных исследований, начиная от общеклинических и заканчивая генетической ПЦР-диагностикой.

В настоящее время в отделение поступают пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, которая становится отправной точкой для дебюта заболеваний желудочно-кишечного тракта или приводит к тяжёлому обострению уже существующего заболевания желудочно-кишечного тракта. По данным научных исследований при инфицировании вирус обнаруживается в тканях органов системы пищеварения: желудка, печени, пищевода, тонкой и толстой кишок. Каждый пятый пациент, заболевший COVID-19 инфекцией, помимо классических респираторных проявлений, испытывает неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Чаще всего речь идёт о потере аппетита, тошноте, рвоте, болях в животе, а также диарее, которая требует серьёзного дообследования и лечения. У многих пациентов на фоне COVID-19 может наблюдаться повышение уровня ферментов печени. В некоторых случаях пациент может пожелтеть, что свидетельствует о массивных повреждениях печени, когда нарушается выработка билирубина.

В заключение несколько слов хочу сказать о наиболее частых причинах сбоев в работе ЖКТ, их достаточно много. Это, прежде всего, несоблюдение принципов рационального питания, неправильный режим, постоянное разрушительное влияние стрессовых ситуаций. А также излюбленное многими пациентами самолечение, которое нередко приводит их в гастроэнтерологическое отделение.

Всем желаю крепкого здоровья!