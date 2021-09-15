Форум для самозанятых «КРАСИВОЕ ДЕЛО: современные тренды индустрии красоты»

среда, 15 сентября 2021 | 14:53    
Новости
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18 сентября 2021 года при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области в White park (Мякининское шоссе д.3, Одинцовский г.о.) состоится Форум для самозанятых «КРАСИВОЕ ДЕЛО: современные тренды индустрии красоты».

Организатором Форума выступает Агентство инвестиционного развития Московской области.

В основе Форума - актуальная и полезная информация, живые кейсы участников, которые имеют успешный опыт и вызывают неподдельный интерес, уважение и аплодисменты. Вас ждут горячие дискуссии и мастер классы, сокровенные бизнес-секреты индустрии красоты. Форум расскажет о значимости статуса самозанятых, удобстве и перспективе развития, а также проинформирует о возможностях и поддержке ведения бизнеса самозанятыми в Московской области. Деловая среда и качественный неформальный нетворкинг поможет приобрести новые контакты и завести полезные знакомства участникам. 

Откроет мероприятие Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области - Екатерина Зиновьева. Среди спикеров форума: Дмитрий Вашешников@father_of_beauty_, Ольга Фокс @olga_fox, Сергей Пахомов @beautyalliance_marketing, Кирилл Руденко @yclients, Татьяна @nailmaker.bar и многие другие.

Форум «КРАСИВОЕ ДЕЛО: современные тренды индустрии красоты» запустит цикл офлайн и онлайн мероприятий для самозанятых, которые пройдут до конца текущего года.

Для участия в Форуме приглашаются самозанятые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные на территории Московской области и осуществляющие деятельность в сфере индустрии красоты.

Регистрация и подробная информация о Форуме на https://beautyforum-podmoskovie.ru/

Участие бесплатное при условии подтверждения статуса участника организаторами.

#Быть самим собой, быть самозанятым!

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