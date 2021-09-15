Форум для самозанятых «КРАСИВОЕ ДЕЛО: современные тренды индустрии красоты»

Организатором Форума выступает Агентство инвестиционного развития Московской области.

В основе Форума - актуальная и полезная информация, живые кейсы участников, которые имеют успешный опыт и вызывают неподдельный интерес, уважение и аплодисменты. Вас ждут горячие дискуссии и мастер классы, сокровенные бизнес-секреты индустрии красоты. Форум расскажет о значимости статуса самозанятых, удобстве и перспективе развития, а также проинформирует о возможностях и поддержке ведения бизнеса самозанятыми в Московской области. Деловая среда и качественный неформальный нетворкинг поможет приобрести новые контакты и завести полезные знакомства участникам.

Откроет мероприятие Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области - Екатерина Зиновьева. Среди спикеров форума: Дмитрий Вашешников@father_of_beauty_, Ольга Фокс @olga_fox, Сергей Пахомов @beautyalliance_marketing, Кирилл Руденко @yclients, Татьяна @nailmaker.bar и многие другие.

Форум «КРАСИВОЕ ДЕЛО: современные тренды индустрии красоты» запустит цикл офлайн и онлайн мероприятий для самозанятых, которые пройдут до конца текущего года.

Для участия в Форуме приглашаются самозанятые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные на территории Московской области и осуществляющие деятельность в сфере индустрии красоты.

Регистрация и подробная информация о Форуме на https://beautyforum-podmoskovie.ru/

Участие бесплатное при условии подтверждения статуса участника организаторами.

#Быть самим собой, быть самозанятым!