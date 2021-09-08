Фестиваль проводов журавлей пройдет в заказнике "Журавлиная родина"

среда, 08 сентября 2021 | 09:18
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11 сентября 2021 года в 11:30 часов состоится фестиваль Журавля (биостанция заказника "Журавлиная родина", деревня Дмитровка). Фестиваль Журавля - уникальная возможность полюбоваться стаями (до 2 тыс.) красавцев-журавлей в естественных условиях в процессе предотлётной подготовки к отправлению в Северную Африку на зимовку.
На поляне перед биостанцией будут организованы выступления фольклорных коллективов, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, чаепитие, конкурсы, викторины. Также на фестивале можно будет приобрести сувениры с "журавлиной" тематикой.