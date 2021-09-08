Фестиваль проводов журавлей пройдет в заказнике "Журавлиная родина"

11 сентября 2021 года в 11:30 часов состоится фестиваль Журавля (биостанция заказника "Журавлиная родина", деревня Дмитровка). Фестиваль Журавля - уникальная возможность полюбоваться стаями (до 2 тыс.) красавцев-журавлей в естественных условиях в процессе предотлётной подготовки к отправлению в Северную Африку на зимовку.