+11,7°
Влажность: 93% ↓
Давление: 749,3 мм

Фестиваль проводов журавлей пройдет в заказнике "Журавлиная родина"

среда, 08 сентября 2021 | 09:18    
Новости
     5
11 сентября 2021 года в 11:30 часов состоится фестиваль Журавля (биостанция заказника "Журавлиная родина", деревня Дмитровка). Фестиваль Журавля - уникальная возможность полюбоваться стаями (до 2 тыс.) красавцев-журавлей в естественных условиях в процессе предотлётной подготовки к отправлению в Северную Африку на зимовку.

На поляне перед биостанцией будут организованы выступления фольклорных коллективов, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, чаепитие, конкурсы, викторины. Также на фестивале можно будет приобрести сувениры с "журавлиной" тематикой.

Тэги: 
объявления
фестиваль
экология
Источник:
Пресс-служба администрации Талдома
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
Читать Дубна.Ru в
05.09.2021 | 18:22   
Новости
    21
В центре национальных культур отметили юбилей Дубны
В разнообразной праздничной программе гастрономический фестиваль центра национальных культур занял особое место. И не...
объявления | праздник
07.09.2021 | 10:39   
Новости
    7
ОАО «РЖД» предлагает субъектам МСП и самозанятым гражданам имущество компании в собственность или пользование
В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ОАО «РЖД» предлагает...
объявления | бизнесу
01.09.2021 | 16:57   
Новости
    1
Основные правила поведения на железной дороге
Железная дорога – не место для игр
объявления