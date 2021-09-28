Где применяются фасадные панели?

Особенности

Изначально созданные для облицовки цоколя, фасадные панели быстро стали применять для всего здания в целом. По сравнению с сайдингом, они имеют большую толщину – от 8 до 27 мм в зависимости от вида и материала. Производители комплектуют панели доборами, наличниками, откосами и прочими элементами, облегчающими монтаж.

Фасадные панели продаются в виде прямоугольных плит с креплением, которое в процессе монтажа скрывается. В результате получается монолитное на вид покрытие, имитирующее натуральный камень или кирпич. Это удобный вариант для тех, кто всегда мечтал о каменном доме, но по ряду причин не может его себе позволить. Толщина панелей такова, что текстура выглядит естественно. Оттенок и особенности материалов также переданы максимально точно. Любые из таких панелей можно купить на сайте производителя: https://www.docke.ru/facade/.

Среди текстур натурального камня встречаются такие:

сланец;

песчаник;

мрамор;

тесаный скальный камень.

Имитация кирпича бывает разных видов, оттенков и способов кладки:

натуральный;

клинкерный ригельный;

гладкий фламандской кладки.

Оттенки также поражают разнообразием: от светлых до темных, шоколадно-коричневых.

Виды стеновых панелей и их применение

Универсальность и отличные эксплуатационные характеристики такого варианта облицовки зданий – основные причины популярности и широкого распространения фасадных панелей. В зависимости от материала, они бывают:

Полимерные

Самый сбалансированный вариант по соотношению цена-качество. Для их производства применяется метод литья под давлением, а сырьем служит полипропилен. Окрашенная эмалью поверхность устойчива к ультрафиолету, не растрескивается, устойчива к негативному воздействию окружающей среды. Особая система замков позволяет панелям противостоять даже сильному ветру.

Облицовку полимерными панелями часто выбирают владельцы частных домов, коттеджей. Это эстетично, надежно, доступно по цене. Такой вид обшивки гораздо легче натурального кирпича. Он несложен в монтаже и не требует усиленного каркаса дома.

Металлические

Популярные материалы для этого вида – алюминий и сталь. Первый вариант более устойчив к коррозии, но на нем легко остаются вмятины. Второй лучше противостоит ударам, но хуже сопротивляется влаге. У металлических фасадных панелей плохая звукоизоляция. Они нуждаются в дополнительном утеплении. Но при этом надежны и долговечны.

Такой вариант облицовки имеет несколько урбанистический вид. Хорошо сочетается с обилием стекла. Больше подходит для промышленных зданий и для коттеджей в стиле хай-тек.

Стеклопанели

Для их производства используют закаленное стекло. Особая обработка придает такую прочность этому материалу, что он становится пуленепробиваемым. Декор состоит в различных эффектах. Стекло может быть матовым, с рисунком или зеркальным, что позволяет воплотить любые дизайнерские идеи.

Кроме эстетических функций, панели защищают от шума и обладают неплохой теплоизоляцией. Это экологически чистый материал. В помещении, облицованном стеклом, всегда будет много света.

Такой вид фасадных панелей обычно применяют в сочетании с другими материалами. Они украшают и загородные дома, и промышленные объекты, вписываясь в любой интерьер.