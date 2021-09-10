Есть ли у меня пенсионные накопления?

Проверить, имеются ли у вас пенсионные накопления, можно по выписке из своего индивидуального лицевого счета. Запросить документ можно через личный кабинет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru, на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru, а также в мобильном приложении ПФР.

В зависимости от суммы пенсионных накоплений и источника их формирования выплаты делятся на три вида:

срочная;

единовременная;

накопительная пенсия.

Срочная пенсионная выплата формируется за счет дополнительных страховых взносов, направленных на формирование будущей пенсии.

Накопительная пенсия выплачивается ежемесячно и бессрочно. Ее установят, если при предварительном расчете размер накопительной пенсии в случае ее назначения составит более 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии.

Если сумма пенсионных накоплений небольшая, и указанный размер будет 5% и менее, то гражданин получит единовременную выплату.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений подается через Личный кабинет на сайте ПФР, на портале госуслуг (на накопительную пенсию) или в клиентской службе Пенсионного фонда (по предварительной записи).

Решение об установлении или об отказе в выплате выносится Пенсионным фондом в течение 1 месяца с даты получения заявления от гражданина. Если пенсионеру назначается единовременная выплата, то средства перечислят в срок, не превышающий 2 месяца со дня принятия решения. Если устанавливается накопительная пенсия или срочная, то выплаты производятся за текущий месяц одновременно со страховой пенсией.

Напоминаем, что если у гражданина пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то за их назначением необходимо обращаться в соответствующий НПФ.