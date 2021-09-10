Есть ли у меня пенсионные накопления?

пятница, 10 сентября 2021 | 16:17    
Человек
     3
На этот часто задаваемый вопрос отвечает заместитель начальника Главного управление ПФР №1 по г. Москве и Московской области Паплавская Е.В.

Проверить, имеются ли у вас пенсионные накопления, можно по выписке из своего индивидуального лицевого счета. Запросить документ можно через личный кабинет на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru, на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru, а также в мобильном приложении ПФР.

В зависимости от суммы пенсионных накоплений и источника их формирования выплаты делятся на три вида:

  • срочная;
  • единовременная;
  • накопительная пенсия.

Срочная пенсионная выплата формируется за счет дополнительных страховых взносов, направленных на формирование будущей пенсии.

Накопительная пенсия выплачивается ежемесячно и бессрочно. Ее установят, если при предварительном расчете размер накопительной пенсии в случае ее назначения составит более 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии.

Если сумма пенсионных накоплений небольшая, и указанный размер будет 5% и менее, то гражданин получит единовременную выплату.

Заявление о выплате средств пенсионных накоплений подается через Личный кабинет на сайте ПФР, на портале госуслуг (на накопительную пенсию) или в клиентской службе Пенсионного фонда (по предварительной записи).

Решение об установлении или об отказе в выплате выносится Пенсионным фондом в течение 1 месяца с даты получения заявления от гражданина. Если пенсионеру назначается единовременная выплата, то средства перечислят в срок, не превышающий 2 месяца со дня принятия решения. Если устанавливается накопительная пенсия или срочная, то выплаты производятся за текущий месяц одновременно со страховой пенсией.

Напоминаем, что если у гражданина пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то за их назначением необходимо обращаться в соответствующий НПФ.

Тэги: 
закон
Пенсионный фонд
Читать Дубна.Ru в
08.09.2021 | 17:21   
Человек
    15
Порядок предоставления ежеквартальной денежной выплаты неработающим одиноко проживающим пенсионерам
Порядок предоставления ежеквартальной денежной выплаты неработающим одиноко проживающим пенсионерам, постоянно...
социал | закон | Пенсионный фонд
04.09.2021 | 17:28   
Человек
    40
Декларация 3-НДФЛ - сдаем с помощью бухгалтера
Налоговое законодательство, как и любое другое, постоянно меняется. Появляются новые изменения, которые порой очень...
финансы | Налоговая инспекция | закон
08.09.2021 | 09:49   
Человек
    1080
Дубненцам напоминают правила выгула домашних животных
Уважаемые владельцы животных, напоминаем вам о правилах выгула ваших питомцев.
петсы | закон