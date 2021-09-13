Ещё 11 юных дубненцев получили свой первый паспорт

Сергей Александрович напомнил юношам и девушкам о том, что теперь им нужно более ответственно относиться к своим поступкам, принимать обдуманные и взвешенные решения. А также пожелал отличной учебы, реализации своих способностей и талантов, счастья и удачи на жизненном пути.