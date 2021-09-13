Ещё 11 юных дубненцев получили свой первый паспорт

понедельник, 13 сентября 2021 | 09:47
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В торжественной обстановке, в присутствии родителей, глава Дубны Сергей Куликов и руководитель МФЦ Ирина Палькина вручили 14-летним ребятам главный документ гражданина Российской Федерации.
Сергей Александрович напомнил юношам и девушкам о том, что теперь им нужно более ответственно относиться к своим поступкам, принимать обдуманные и взвешенные решения. А также пожелал отличной учебы, реализации своих способностей и талантов, счастья и удачи на жизненном пути.