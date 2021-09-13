Экскурсия на базовые установки ОИЯИ

понедельник, 13 сентября 2021 | 09:13
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С начала учебного года у учеников лицея имени В.Г. Кадышевского проходят экскурсии на интерактивную выставку «Базовые установки ОИЯИ».
На прошлой неделе ученики познакомились с циклотроном, поговорили о химических элементах, узнали о том, сколько лабораторий действует в Объединенном институте, узнали, как происходят столкновения атомов, что такое кварки и нейтрино. Особенный восторг у детей вызвали 3D-очки и сама по себе интерактивность — когда всё можно потрогать и понажимать.