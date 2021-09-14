Египет – ОИЯИ: яркое будущее сотрудничества

Встречу открыло выступление директора ОИЯИ академика Григория Трубникова, представившего собравшимся направления научного поиска, базовые установки и образовательные возможности ОИЯИ, а также стратегию развития Института.

Комментируя открытие сессии, Григорий Трубников отметил: «Я полагаю, что для Египта основное преимущество полноправного членства в ОИЯИ – это выстраивание более динамичной и энергичной программы научных исследований и инноваций со всеми странами-участницами Института, это прекрасные возможности для студентов и молодых ученых. Мы все знаем Египет как колыбель цивилизации, страну с древней историей, высоко ценящую знание, науку и инновационное развитие. Для ОИЯИ, крупного международного исследовательского центра, вступление Египта в ряды стран-участниц Института также послужит новой страницей в истории его развития. Это новое окно возможностей для стратегического развития сотрудничества ОИЯИ не только с Египтом, но и со странами всего Африканского региона. Эти вопросы будут детально обсуждаться на предстоящей сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ в Софии в ноябре этого года. Уверен, что впереди у нас яркое совместное будущее».

Собравшихся на торжественном открытии мероприятия приветствовали: председатель Агентства по атомной энергии Египта (EAEA) Амр Эль-Хаджали, президент Академии научных исследований и технологий Египта (ASRT) Махмуд Сакр, министр высшего образования научных исследований Египта Халед Абдель Гаффар.

С приветственными словами от стран-участниц ОИЯИ выступили: от имени страны местопребывания ОИЯИ — Посол Российской Федерации в Египте Георгий Борисенко, от имени страны, председательствующей в этом году на КПП ОИЯИ, — Посол Румынии Михаи Ступару и от имени Болгарии, в ознаменование проводящегося Года Болгарии в ОИЯИ, — Посол Деян Ангелов. Среди участников заседания присутствовали Посол Чешской Республики, представители посольств Казахстана, Словакии и Венгрии.

В составе делегации ОИЯИ в Каир прибыли вице-директор Лъчезар Костов, главный ученый секретарь Сергей Неделько, руководитель Департамента международного сотрудничества Дмитрий Каманин, директор ЛФВЭ Рихард Ледницки, директор ЛЯР Сергей Сидорчук, директор ЛНФ Валерий Швецов, директор ЛТФ Дмитрий Казаков, директор ЛИТ Владимир Кореньков, заместитель директора ЛЯП Дмитрий Наумов, директор Учебно-научного центра ОИЯИ Станислав Пакуляк, руководитель национальной группы Арабской Республики Египет в ОИЯИ Ваель Махмуд Бадави. В научных сессиях семинара принимает участие ряд ведущих специалистов научных лабораторий ОИЯИ и исследовательских центров Египта.

Повестка мероприятия включает встречи руководства Института с руководством ASRT, Министерства высшего образования, а также с руководителями высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов АРЕ.

14 сентября в 10:00 (11:00 по Москве) состоялась очная церемония открытия Информационного центра ОИЯИ в штаб-квартире Академии научных исследований и технологий Египта, который в онлайн-формате был открыт в декабре 2020 года.