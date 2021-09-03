Дубненцы вошли в число призеров WorldSkillsRussia

Представители подмосковных Центров молодежного инновационного творчества стали призерами соревнований, проходящих по стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По результатам общекомандного зачета абсолютным чемпионом первенства признана сборная Москвы. Первое место по итогам медального зачета и с учетом позиции региона в рейтинге по 700-балльной шкале заняла Республика Татарстан. Второе место разделили команды Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Третье место взяла Московская область.

Юниоры из Дубны завоевали медаль за профессионализм в компетенции «Изготовление прототипов». В течение трех дней они соревновались с 600 соперниками в построении трехмерных моделей, чертежей, изготовлении частей и узлов механизмов, обработке изделий.