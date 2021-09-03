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Дубненцы вошли в число призеров WorldSkillsRussia

пятница, 03 сентября 2021 | 12:17    
Новости
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Команда ЦМИТ "КилоВАТТ" из Дубны вошла в пятерку призеров финала IX национального чемпионата "Молодые профессионалы", прошедшего в Уфе.

Представители подмосковных Центров молодежного инновационного творчества стали призерами соревнований, проходящих по стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По результатам общекомандного зачета абсолютным чемпионом первенства признана сборная Москвы. Первое место по итогам медального зачета и с учетом позиции региона в рейтинге по 700-балльной шкале заняла Республика Татарстан. Второе место разделили команды Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Третье место взяла Московская область.

Юниоры из Дубны завоевали медаль за профессионализм в компетенции «Изготовление прототипов». В течение трех дней они соревновались с 600 соперниками в построении трехмерных моделей, чертежей, изготовлении частей и узлов механизмов, обработке изделий.

В настоящее время в Подмосковье успешно функционируют 22 Центра молодежного инновационного творчества. Программа по созданию и обеспечению деятельности ЦМИТ реализуется на территории региона с 2015 года. За это время объем финансирования программы составил более 247 млн рублей. Уже более 50 тыс. детей и молодежи прошли обучение в ЦМИТ, также в центрах было проведено более 500 профильных мероприятий, - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Тэги: 
образование
технологии
соревнования
Источник:
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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