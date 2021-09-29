Дубненцы «серебряного» возраста побывали с экскурсией в Дмитрове

среда, 29 сентября 2021 | 10:24    
Новости
     1110
В любые годы можно жить полноценно, организовывать свой досуг и с пользой проводить свободное время, узнавая что-то новое, общаясь со сверстниками.

Участники дубненского клуба «Активное долголетие» с экскурсионной поездкой посетили старинный Дмитров.

Это далеко не первая наша экскурсия по городам Подмосковья. Мы уже побывали в Талдоме, Сергиевом Посаде, Клину, Коломне. А теперь вот — такой близкий к Дубне, но, оказалось, такой интересный и незнакомый Дмитров. Экскурсовод музейно-выставочного комплекса «Дмитровский кремль» познакомила нашу группу с экспозициями музеев. После мы посетили Борисоглебский мужской монастырь Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви. От поездки остались самые яркие и незабываемые впечатления! — рассказала участница клуба Светлана Седова.

Занятия в клубе «Активное долголетие» проводятся бесплатно, по многим направлениям и на разных муниципальных площадках. Все желающие находят себе занятия по интересам: рисование, танцы, йогу, уроки пения и компьютерной грамотности, мастер-классы по декоративному творчеству, скандинавскую ходьбу, оздоровительную гимнастику, плавание в бассейне, настольный теннис и многое другое.

В этот проект вовлечены более 500 дубненцев: женщин старше 55 лет и мужчин старше 60.

Присоединиться к ним, записавшись в кружки и секции, можно по телефону: 8 (496) 217-09-58 или на портале «Государственные услуги».

Занятия дубненцев пожилого возраста в клубе «Активное долголетие в Подмосковье» проходят по проекту президента «Демография» и в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области».

Тэги: 
туризм
социум
Читать Дубна.Ru в
26.09.2021 | 19:18   
Новости
    58
Делегация Дубны приняла участие в VIII гражданском форуме по развитию здравоохранения «Подмосковье. Здоровье»
Форум состоялся в городе Долгопрудном. Организатором выступила Общественная палата Московской области при поддержке...
форум | здравоохранение
27.09.2021 | 16:40   
Новости
    903
27 сентября - день работников дошкольного образования
Уважаемые педагоги, работники детских садов, ветераны дошкольного образования!
образование | праздник
28.09.2021 | 15:06   
Новости
    980
Количество ДТП в Подмосковье сократилось на 10%
По результатам 8-ми месяцев текущего года.
ДТП | статистика | Московская область
29.09.2021 | 11:28   
Новости
    916
Физмат лицей – тренировочная эвакуация
28-го сентября в дубненском физико-математическом лицее имени академика В.Г. Кадышевского состоялась тренировочная...
безопасность
26.09.2021 | 19:20   
Новости
    191
В Дубне завершился пробег памяти академика Векслера
Сегодня, 26 сентября в воскресенье, в Дубне состоялся легкоатлетический пробег памяти академика Владимира Иосифовича...
соревнования | бег | ОИЯИ