Дубненцы «серебряного» возраста побывали с экскурсией в Дмитрове

Участники дубненского клуба «Активное долголетие» с экскурсионной поездкой посетили старинный Дмитров.

Это далеко не первая наша экскурсия по городам Подмосковья. Мы уже побывали в Талдоме, Сергиевом Посаде, Клину, Коломне. А теперь вот — такой близкий к Дубне, но, оказалось, такой интересный и незнакомый Дмитров. Экскурсовод музейно-выставочного комплекса «Дмитровский кремль» познакомила нашу группу с экспозициями музеев. После мы посетили Борисоглебский мужской монастырь Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви. От поездки остались самые яркие и незабываемые впечатления! — рассказала участница клуба Светлана Седова.

Занятия в клубе «Активное долголетие» проводятся бесплатно, по многим направлениям и на разных муниципальных площадках. Все желающие находят себе занятия по интересам: рисование, танцы, йогу, уроки пения и компьютерной грамотности, мастер-классы по декоративному творчеству, скандинавскую ходьбу, оздоровительную гимнастику, плавание в бассейне, настольный теннис и многое другое.

В этот проект вовлечены более 500 дубненцев: женщин старше 55 лет и мужчин старше 60.

Присоединиться к ним, записавшись в кружки и секции, можно по телефону: 8 (496) 217-09-58 или на портале «Государственные услуги».

Занятия дубненцев пожилого возраста в клубе «Активное долголетие в Подмосковье» проходят по проекту президента «Демография» и в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области».