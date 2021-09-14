Дубненцев приглашают принять участие в конкурсе «Мы разные, но мы вместе»

Цель конкурса – знакомство с обычаями, культурой, традициями жителей Московской области разных национальностей, упрочение гражданского самосознания и духовной общности народов, проживающих на территории региона.

Конкурс проводится в два этапа: первый – 27 апреля-10 октября 2021 г.; второй – 15-25 октября 2021 г.

Пройти регистрацию и узнать подробности можно на сайте http://raznuenovmeste.ru/. Регистрация участника подтверждается ответным электронным письмом от организатора конкурса.