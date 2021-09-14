Дубненцев приглашают принять участие в конкурсе «Мы разные, но мы вместе»

вторник, 14 сентября 2021 | 15:58    
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Интерактивный конкурс рисунков, фотографий, сочинений «Мы разные, но мы вместе» пройдет в Подмосковье в рамках реализации Государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области». Принять участие в нем могут все желающие жители региона (без возрастных ограничений).

Цель конкурса – знакомство с обычаями, культурой, традициями жителей Московской области разных национальностей, упрочение гражданского самосознания и духовной общности народов, проживающих на территории региона.

Конкурс проводится в два этапа: первый – 27 апреля-10 октября 2021 г.; второй –  15-25 октября 2021 г.

Пройти регистрацию и узнать подробности можно на сайте http://raznuenovmeste.ru/. Регистрация участника подтверждается ответным электронным письмом от организатора конкурса.

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